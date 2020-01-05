9 günde 4 defa cezaevinden kaçtı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 9 günde 4 defa cezaevinden kaçtı - Son Dakika

9 günde 4 defa cezaevinden kaçtı

6 saat önce

Samsun'da 9 gün içinde 4 kez cezaevinden kaçan genç, polisin takibi sonucu yakalandı ve adli işlemlerinin ardından tutuklanarak yine aynı cezaevine gönderildi.

9 günde 4 defa cezaevinden kaçtı, System.String[]

Samsun'da 9 gün içinde 4 kez cezaevinden kaçan genç, polisin takibi sonucu yakalandı ve adli işlemlerinin ardından tutuklanarak yine aynı cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, para cezasından dolayı Samsun Yarıaçık Cezaevine konulan 21 yaşındaki Y.E.K. tam 9 gün içinde 4 kez cezaevinden firar etti. Her defasında polis tarafından yakalanan Y.E.K., 3 Ocak'ta yine kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından yine yakalanan Y.E.K., bugün yeniden Samsun Adliyesine sevk edildi. Y.E.K. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak yine firar ettiği Samsun Yarıaçık Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 07:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

9 günde 4 defa cezaevinden kaçan şahıs, tutuklanarak yine aynı cezaevine gönderildi
Antalya'da biri doktor iki kişi evde ölü bulundu Peygamber soyundan geldiğini söyleyip psikolojik rahatsızlığı olan vatandaşları toplamda 13 milyon lira dolandırdı Çaldıkları aracın plakasını "Evleniyoruz" yazısıyla kapattılar, kaçarken kaza yaptılar

Son Dakika Haberleri
01:59 Gece saatlerinde başlayan yağmur İstanbul'da etkili oldu - Son Dakika Haber
01:08 Bakan Çavuşloğlu Cezayir'e gidiyor - Son Dakika Haber
01:03 Park halindeki midibüs kundaklandı - Son Dakika Haber
00:58 'İnşallah' kelimesi Almanca sözlüğe girdi - Son Dakika Haber
00:43 Trump'tan İran'a yeni tehdit: Orantısız karşılık verebiliriz - Son Dakika Haber
00:39 İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Kasım Süleymani'nin ölümüne ağlamayacağız - Son Dakika Haber
00:34 Klozet kapağını açan şahıs, gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı! Derhal telefonuna sarıldı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 02:10:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 9 günde 4 defa cezaevinden kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]