Son Dakika Haberleri: 9 Gündür Kayıp Olan Genç Refüjde Ölü Bulundu

9 Gündür Kayıp Olan Genç Refüjde Ölü Bulundu

53 dakika önce

9 gündür kayıp olan genç refüjde ölü bulundu Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu gencin cesedini refüjde temizlik çalışması yapan işçiler bulduADANA - Adana'da 9 gün önce kaybolan gencin cesedi refüjde ölü bulundu.

9 gündür kayıp olan genç refüjde ölü bulundu
Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu gencin cesedini refüjde temizlik çalışması yapan işçiler buldu

ADANA - Adana'da 9 gün önce kaybolan gencin cesedi refüjde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'nde meydana geldi. D-400 karayolunda temizlik çalışması yapan işçiler refüjde bir kişinin hareketsiz yattığını görünce polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis olayla ilgili yaptığı incelemede ölen kişinin Akif Akın olduğunu belirledi.
Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından gencin cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Merkez Çukurova ilçesinde oturan anne Necla ve baba Cemil Akın'ın 9 gün önce çocukları için polise kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:08 Kaynak: İHA

Adana, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gece Kulübünden Kovulan Genç Adam, İntikam Almak İçin Lüks Aracıyla Mekana Daldı! O Anlar Kamerada İngiliz Polisi, Nişanlısını Rehin Alan Genci Kalbinden Vurdu! Olay Anı Kamerada

Elektrikler Kesilince Mum Yakıp Uyuyakalan Yaşlı Kadın, Evinin Yanışını Gözyaşlarıyla İzledi Fenerbahçe, 18 Yaşındaki Jhonny Lucas'ın Transferini Bitiriyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 14:01:33. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 9 Gündür Kayıp Olan Genç Refüjde Ölü Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]