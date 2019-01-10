9 Gündür Kayıp Olan Genç Refüjde Ölü Bulundu
53 dakika önce
9 gündür kayıp olan genç refüjde ölü bulundu Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu gencin cesedini refüjde temizlik çalışması yapan işçiler bulduADANA - Adana'da 9 gün önce kaybolan gencin cesedi refüjde ölü bulundu.
9 gündür kayıp olan genç refüjde ölü bulundu Adana
'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu gencin cesedini refüjde temizlik çalışması yapan işçiler buldu
ADANA - Adana'da 9 gün önce kaybolan gencin cesedi refüjde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Sarıçam
ilçesine bağlı Suluca
Mahallesi'nde meydana geldi. D-400 karayolunda temizlik çalışması yapan işçiler refüjde bir kişinin hareketsiz yattığını görünce polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis olayla ilgili yaptığı incelemede ölen kişinin Akif Akın olduğunu belirledi.
Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından gencin cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı. Merkez Çukurova
ilçesinde oturan anne Necla ve baba Cemil Akın'ın 9 gün önce çocukları için polise kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:08 Kaynak: İHA
Gece Kulübünden Kovulan Genç Adam, İntikam Almak İçin Lüks Aracıyla Mekana Daldı! O Anlar Kamerada
İngiliz Polisi, Nişanlısını Rehin Alan Genci Kalbinden Vurdu! Olay Anı Kamerada
Elektrikler Kesilince Mum Yakıp Uyuyakalan Yaşlı Kadın, Evinin Yanışını Gözyaşlarıyla İzledi
Fenerbahçe, 18 Yaşındaki Jhonny Lucas'ın Transferini Bitiriyor