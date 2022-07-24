9 gündür kayıp olan özel bireyin annesi: "Gel Murat'ım, neredesin? Biz dayanamıyoruz oğlum" - Son Dakika
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9 gündür kayıp olan özel bireyin annesi: "Gel Murat'ım, neredesin? Biz dayanamıyoruz oğlum"

24.07.2022 13:37
9 gündür kayıp olan özel bireyin annesi: "Gel Murat'ım, neredesin? Biz dayanamıyoruz oğlum"

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 9 gün önce hava almak için evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan Murat Atbaş'ın annesi Siyaset Atbaş, "Gören, duyan olursa bize ulaşsınlar.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 9 gün önce hava almak için evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan Murat Atbaş'ın annesi Siyaset Atbaş, "Gören, duyan olursa bize ulaşsınlar. Oğlum izliyorsa ona da seslenmek istiyorum; gel Murat'ım, neredesin? Biz dayanamıyoruz oğlum" dedi.

Darıca ilçesinde yaşayan özel birey Murat Atbaş (27), 15 Temmuz gecesi hava almak için evinden dışarı çıktı. Saatler geçmesine rağmen eve dönmemesi üzerine endişelenen ailesi, soluğu polis merkezinde aldı. Kayıp ilanı veren aile, çocuklarını sokak sokak gezerek aramaya başladı. Gördükleri her yere üzerinde Murat Atbaş'ın fotoğrafının olduğu kayıp ilanlarını yapıştıran aile, 9 gündür kayıp olan oğullarının bulunabilmesi için vatandaşlardan yardım bekliyor.

"Gel Murat'ım, neredesin? Biz dayanamıyoruz oğlum"

Oğlunun 15 Temmuz günü akşam 22.00'de eve geldiğini söyleyen anne Siyaset Atbaş, "Banyosunu yaptı, yemeğini, ilacını verdim. Biraz oturdu. Kardeşi geldi, ona kapıyı açmaya gitti. 'Anne ben biraz dışarıda hava alıp geleceğim' dedi. Gittiğinden 1 saat sonra biz dışarıya çıktık, aradık ama bulamadık. Başka bir yere gitmiyordu. Oğlum otizmliydi. İçine kapanık birisiydi, kimseyle konuşmazdı. Bazen kardeşine giderdi, amcaoğullarına giderdi. Başka bir yere gitmezdi. 6 yıldır biz burada oturuyoruz. Hiç gidip geri gelmediği olmadı. İlk defa başımıza böyle bir şey geldi. Gören, duyan olursa bize ulaşsınlar. Oğlumu sapasağlam bulsunlar, getirsinler, rica ediyorum. Anne olarak benim gibi düşünmelerini istiyorum. Oğlumu bulan olursa, gören olursa bize ulaşsın. Oğlum izliyorsa ona da seslenmek istiyorum. Oğlum, yavrum, gel eve. Gelirsen sana kim ne diyecek ki? Oğlum bizi görürse zaten gelir. O bize düşkündür. Bizi görünce hemen gelir. Gel Murat'ım, neredesin? Biz dayanamıyoruz oğlum. Rica ediyorum, gören, duyan olursa bize ulaştırın. İllaki bir yerdedir. Kim görürse Allah rızası için bize getirin. 1.75 boylarında, 80 kilo, esmer. Evden çıktığı gün üzerinde siyah bir tişört vardı. Lacivert kaprisi ve mavi terliği vardı. Üzerinde telefon, kimlik, para, hiçbir şey yoktu" dedi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Siyaset, Kocaeli, Oğlum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 9 gündür kayıp olan özel bireyin annesi: 'Gel Murat'ım, neredesin? Biz dayanamıyoruz oğlum' - Son Dakika

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SON DAKİKA: 9 gündür kayıp olan özel bireyin annesi: "Gel Murat'ım, neredesin? Biz dayanamıyoruz oğlum" - Son Dakika
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