9 gündür kayıp olan özel bireyin annesi: "Gel Murat'ım, neredesin? Biz dayanamıyoruz oğlum" - Son Dakika
Üye Girişi

9 gündür kayıp olan özel bireyin annesi: "Gel Murat'ım, neredesin? Biz dayanamıyoruz oğlum"

25.07.2022 01:15
9 gündür kayıp olan özel bireyin annesi: "Gel Murat'ım, neredesin? Biz dayanamıyoruz oğlum"

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 9 gün önce hava almak için evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan Murat Atbaş'ın annesi Siyaset Atbaş, "Gören, duyan olursa bize ulaşsınlar.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 9 gün önce hava almak için evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan Murat Atbaş'ın annesi Siyaset Atbaş, "Gören, duyan olursa bize ulaşsınlar. Oğlum izliyorsa ona da seslenmek istiyorum; gel Murat'ım, neredesin? Biz dayanamıyoruz oğlum" dedi.

Darıca ilçesinde yaşayan özel birey Murat Atbaş (27), 15 Temmuz gecesi hava almak için evinden dışarı çıktı. Saatler geçmesine rağmen eve dönmemesi üzerine endişelenen ailesi, soluğu polis merkezinde aldı. Kayıp ilanı veren aile, çocuklarını sokak sokak gezerek aramaya başladı. Gördükleri her yere üzerinde Murat Atbaş'ın fotoğrafının olduğu kayıp ilanlarını yapıştıran aile, 9 gündür kayıp olan oğullarının bulunabilmesi için vatandaşlardan yardım bekliyor.

"Gel Murat'ım, neredesin? Biz dayanamıyoruz oğlum"

Oğlunun 15 Temmuz günü akşam 22.00'de eve geldiğini söyleyen anne Siyaset Atbaş, "Banyosunu yaptı, yemeğini, ilacını verdim. Biraz oturdu. Kardeşi geldi, ona kapıyı açmaya gitti. 'Anne ben biraz dışarıda hava alıp geleceğim' dedi. Gittiğinden 1 saat sonra biz dışarıya çıktık, aradık ama bulamadık. Başka bir yere gitmiyordu. Oğlum otizmliydi. İçine kapanık birisiydi, kimseyle konuşmazdı. Bazen kardeşine giderdi, amcaoğullarına giderdi. Başka bir yere gitmezdi. 6 yıldır biz burada oturuyoruz. Hiç gidip geri gelmediği olmadı. İlk defa başımıza böyle bir şey geldi. Gören, duyan olursa bize ulaşsınlar. Oğlumu sapasağlam bulsunlar, getirsinler, rica ediyorum. Anne olarak benim gibi düşünmelerini istiyorum. Oğlumu bulan olursa, gören olursa bize ulaşsın. Oğlum izliyorsa ona da seslenmek istiyorum. Oğlum, yavrum, gel eve. Gelirsen sana kim ne diyecek ki? Oğlum bizi görürse zaten gelir. O bize düşkündür. Bizi görünce hemen gelir. Gel Murat'ım, neredesin? Biz dayanamıyoruz oğlum. Rica ediyorum, gören, duyan olursa bize ulaştırın. İllaki bir yerdedir. Kim görürse Allah rızası için bize getirin. 1.75 boylarında, 80 kilo, esmer. Evden çıktığı gün üzerinde siyah bir tişört vardı. Lacivert kaprisi ve mavi terliği vardı. Üzerinde telefon, kimlik, para, hiçbir şey yoktu" dedi. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
Ceza konserinde yumruklar havada uçuştu Ceza konserinde yumruklar havada uçuştu Balataları ısınan tırın lastiği yandı Balataları ısınan tırın lastiği yandı
Kaynak: İHA

Siyaset, Kocaeli, Oğlum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 9 gündür kayıp olan özel bireyin annesi: 'Gel Murat'ım, neredesin? Biz dayanamıyoruz oğlum' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:02 Resmi Gazete'de yayınlandı! Polis meslek yüksekokullarına 2 bin 500 öğrenci alınacak
00:11 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın söylediği "Bay Kemal" hitabını sosyal medya Bio'suna ekledi!
00:01 Emeklilikte yaşa takılanları heyecanlandıran çalışma! Bakanlık, 3 formülü masaya yatırdı
23:18 Sivas'ta çobanın hırsız sanıp tüfekle vurduğu 3 kişinin koyun ticareti yaptığı öğrenildi
22:42 Sivas'ta bir çoban hırsızlık için geldiklerini iddia ettiği 3 kişiyi öldürdü!
22:32 Yürek yakan kazada yaşamını yitiren polis memuruyla ilgili kahreden detayı Emniyet Müdürü paylaştı
22:29 Meksika'da korkutan olay! 14 yaşındaki bir çocuk jaguar saldırısına uğradı
22:20 Milletin Sesi mitinginde konuşan Kılıçdaroğlu'ndan emeklilere seçim vaadi: Her bayramda en az asgari ücret kadar ikramiye verilecek
22:15 Manisa ve Kütahya'da korkutan orman yangını! Vatandaşlar tahliye edilmeye başlandı
22:05 Galatasaray'ın yeni transferi Seferovi ilk maçında mest etti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 01:16:33. #1.12#
SON DAKİKA: 9 gündür kayıp olan özel bireyin annesi: "Gel Murat'ım, neredesin? Biz dayanamıyoruz oğlum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement