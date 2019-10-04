Son Dakika Haberleri: 9 gündür kayıptı, ahırda üzeri kapatılmış cansız bedeni bulundu
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9 gündür kayıptı, ahırda üzeri kapatılmış cansız bedeni bulundu

1 saat önce

GİRESUN'un Dereli ilçesinde, 9 gündür kayıp olarak aranan Hüseyin Vural (85), evinin yanındaki ahırda ölü bulundu.

9 gündür kayıptı, ahırda üzeri kapatılmış cansız bedeni bulundu, System.String[]

GİRESUN'un Dereli ilçesinde, 9 gündür kayıp olarak aranan Hüseyin Vural (85), evinin yanındaki ahırda ölü bulundu. Vural'ın kesici aletle öldürüldüğü, cesedinin de saman ve odunlarla üzeri kapatılarak, ahırda saklandığı belirlendi.

Dereli'ye bağlı Haydere köyündeki yalnız yaşadığı evinden 25 Eylül'de çıkan ve bir daha dönmeyen Hüseyin Vural'ın yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine Vural için arama çalışması başlatıldı. Jandarma ve AFAD ekiplerince yürütülen çalışmalarda, dün akşam, daha önce de bakılan, Vural'ın evinin yanındaki ahırda detaylı arama yapıldı. Arama sonucu Vural'ın, üzeri saman ve odunlarla kapatılan cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemede, Hüseyin Vural'ın vücudunda kesici alet izlerine rastlanıldı. Vural'ın, kesici aletle öldürüldüğü, cesedinin de saman ve odunlarla üzeri kapatılarak, ahırda saklandığı belirlendi. Hüseyin Vural'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Jandarma ise soruşturma başlattı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:00 Kaynak: DHA
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