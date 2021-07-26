Üye Girişi
9 günlük bayram tatilinde Afyonkarahisar'dan 400 bin araç geçiş yaptı - Son Dakika

9 günlük bayram tatilinde Afyonkarahisar'dan 400 bin araç geçiş yaptı

26.07.2021 14:12

9 günlük bayram tatilinde Afyonkarahisar'dan 400 bin araç geçiş yaptı Türkiye'nin en önemli kavşak kentlerinden birisi olan Afyonkarahisar'dan 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca yaklaşık 400 bin aracın geçiş yaptığı belirtildi.

9 günlük bayram tatilinde Afyonkarahisar'dan 400 bin araç geçiş yaptı

AFYONKARAHİSAR - Türkiye'nin en önemli kavşak kentlerinden birisi olan Afyonkarahisar'dan 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca yaklaşık 400 bin aracın geçiş yaptığı belirtildi.

Ege Bölgesi'nin yol ayrımı olan Afyonkarahisar'da önceki yıllarda olduğu gibi yine araç geçişlerinde rekor kırıldı. Ankara, Antalya, İzmir, Konya, Kütahya, Uşak ve Isparta'nın yol ayrımı olan Afyonkarahisar'dan 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca 400 bine yakın aracın geçiş yaptığı öğrenildi. Geçiş yapan araçların en çok tatil beldelerinin yoğunlukta olduğu bölgeleri gittikleri öğrenildi. Araçların en çok tatilin ilk günü ve son günü kentten geçiş yaptıkları ifade edildi.

9 günlük bayram tatilinde Afyonkarahisar'dan 400 bin araç geçiş yaptı
9 günlük bayram tatilinde Afyonkarahisar'dan 400 bin araç geçiş yaptı
9 günlük bayram tatilinde Afyonkarahisar'dan 400 bin araç geçiş yaptı
9 günlük bayram tatilinde Afyonkarahisar'dan 400 bin araç geçiş yaptı

Kurban Bayramı, Karahisar, Isparta, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 9 günlük bayram tatilinde Afyonkarahisar'dan 400 bin araç geçiş yaptı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hatay Belediye Başkanından dikkat çeken sözler: Suriyeliler belediye başkanlığına aday olsalar kazanırlar 14:04 Hatay Belediye Başkanından dikkat çeken sözler: Suriyeliler belediye başkanlığına aday olsalar kazanırlar Restoran işletmecileri, müşteri ve sektör çalışanlar için aşının zorunlu olmasını istiyor 13:49 Restoran işletmecileri, müşteri ve sektör çalışanlar için aşının zorunlu olmasını istiyor Havuzda çocuğu boğulan acılı anne isyan etti: Cenaze arabası beni çiğnesin, çocuğuma sahip çıkamadım 13:39 Havuzda çocuğu boğulan acılı anne isyan etti: Cenaze arabası beni çiğnesin, çocuğuma sahip çıkamadım
Gönül Yazar, hastaneye kaldırıldı! Evinde düşerek kaburgalarını kırmış 13:29 Gönül Yazar, hastaneye kaldırıldı! Evinde düşerek kaburgalarını kırmış Hamamda işlenen sır cinayet açığa çıktı! Hamamcının başını sattığı şampuan yakmış 13:17 Hamamda işlenen sır cinayet açığa çıktı! Hamamcının başını sattığı şampuan yakmış Uğur Şahin'den tedirgin eden sözler: Aşının varyantlara karşı sağladığı koruma düşüyor 13:11 Uğur Şahin'den tedirgin eden sözler: Aşının varyantlara karşı sağladığı koruma düşüyor
Türkiye'de gündem olan Büyükşen cinayetinde aklanan Büşra'nın yaptığı 13:02 Türkiye'de gündem olan Büyükşen cinayetinde aklanan Büşra'nın yaptığı "Hellalik" anketi görenleri şaşırttı Hadise, yeni şarkısının başarısını Instagram'dan paylaştığı pozlarla kutladı 11:58 Hadise, yeni şarkısının başarısını Instagram'dan paylaştığı pozlarla kutladı

Son Dakika Haberleri
14:03 Hatay Belediye Başkanından dikkat çeken sözler: Suriyeliler belediye başkanlığına aday olsalar kazanırlar
13:51 Rooney'in evlilik hayatı tehlikede! Cinsel partideki fotoğrafları dışarıya sızdırıldı
13:39 Havuzda çocuğu boğulan acılı anne isyan etti: Cenaze arabası beni çiğnesin, çocuğuma sahip çıkamadım
13:33 Bu sistemle Almanya'da küme düşmüştü! Vitor Pereira, Fenerbahçe'ye aynı sistemi ezberletiyor
13:28 Gönül Yazar, hastaneye kaldırıldı! Evinde düşerek kaburgalarını kırmış
13:08 Fatih Terim'in yakın dostu Rui Costa, Fernandes'in Galatasaray'a gitmesine yeşil ışık yakmadı
13:01 Türkiye'de gündem olan Büyükşen cinayetinde aklanan Büşra'nın yaptığı "Hellalik" anketi görenleri şaşırttı
13:00 Sel felaketini yaşayan Doğu Karadeniz için bir uyarıda Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi, riskli olan 6 il sıralandı
12:57 Son Dakika: Maltepe sahilde 8 tekne alev aldı! Ekipler yangına müdahaleye devam ediyor
11:58 Hadise, yeni şarkısının başarısını Instagram'dan paylaştığı pozlarla kutladı
Galatasaray'da oynamak istediğini söyleyen Morutan'dan heyecanlandıran paylaşım Galatasaray'da oynamak istediğini söyleyen Morutan'dan heyecanlandıran paylaşım         
14:09
Rooney'in evlilik hayatı tehlikede! Cinsel partideki fotoğrafları dışarıya sızdırıldı Rooney'in evlilik hayatı tehlikede! Cinsel partideki fotoğrafları dışarıya sızdırıldı         
13:52
Danimarka'dan Türkiye'ye bunun için geliyorlar! Tarihi Hasankeyf'te tekne turları başladı, ücreti 25 lira Danimarka'dan Türkiye'ye bunun için geliyorlar! Tarihi Hasankeyf'te tekne turları başladı, ücreti 25 lira         
13:41
Şarkıcı Çağatay Akman'ın eski sevgilisinin kapısına dayanıp darbettiği görüntüleri ortaya çıktı Şarkıcı Çağatay Akman'ın eski sevgilisinin kapısına dayanıp darbettiği görüntüleri ortaya çıktı         
13:36
5 yaşındaki çocuğu istismar eden sapık yakalandı! Yakınları, görüntüleri emniyete veren aileyi tehdit etti 5 yaşındaki çocuğu istismar eden sapık yakalandı! Yakınları, görüntüleri emniyete veren aileyi tehdit etti         
13:21
Osmaniye Düziçi'nde gerçekleşen depremler halkı sokağa döktü Osmaniye Düziçi'nde gerçekleşen depremler halkı sokağa döktü         
13:13
Çin maçındaki galibiyet sonrası konuşan Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem, tüm Türkiye'nin beğenisini topladı Çin maçındaki galibiyet sonrası konuşan Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem, tüm Türkiye'nin beğenisini topladı         
13:04
Son Dakika: Maltepe sahilde 8 tekne alev aldı! Ekipler yangına müdahaleye devam ediyor Son Dakika: Maltepe sahilde 8 tekne alev aldı! Ekipler yangına müdahaleye devam ediyor         
12:58
Önce kanser hastası eşini boğdu, sonra intihar etti! Emekli askerden geriye bu not kaldı: Bağışlayın Önce kanser hastası eşini boğdu, sonra intihar etti! Emekli askerden geriye bu not kaldı: Bağışlayın         
11:55
Son Dakika! Tunus'taki darbe girişimine Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki: Derin endişe duyuyoruz Son Dakika! Tunus'taki darbe girişimine Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki: Derin endişe duyuyoruz         
11:40
Köpeğe cinsel istismar! Tarlada yaşanan durumu fark eden kişi o anları kayda aldı Köpeğe cinsel istismar! Tarlada yaşanan durumu fark eden kişi o anları kayda aldı         
11:03
Son dakika! Memur-Sen kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti Son dakika! Memur-Sen kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti         
10:08
Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den ilginç yorum: Kim çekmiş Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den ilginç yorum: Kim çekmiş         
08:46
Yeni kabus senaryosu ABD'li uzmanlardan geldi: Üçüncü dünya savaşı 2034'te başlayacak Yeni kabus senaryosu ABD'li uzmanlardan geldi: Üçüncü dünya savaşı 2034'te başlayacak         
08:31
13 yaşındaki kız, tesadüfen bulduğu cipsten 125 bin lira kazandı 13 yaşındaki kız, tesadüfen bulduğu cipsten 125 bin lira kazandı         
08:30
Eski Türkiye güzeli Senem Kuyucuoğlu, yeni kız arkadaşıyla aşka geldi Eski Türkiye güzeli Senem Kuyucuoğlu, yeni kız arkadaşıyla aşka geldi         
22:10
Koronavirüs nedeniyle kardeşini kaybeden Alişan'ın son hali yürekleri paramparça etti Koronavirüs nedeniyle kardeşini kaybeden Alişan'ın son hali yürekleri paramparça etti         
19:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2021 14:26:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 9 günlük bayram tatilinde Afyonkarahisar'dan 400 bin araç geçiş yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement