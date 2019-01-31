Son Dakika Haberleri: 9 Günlük Kocasını Öldürdü, 'Ben Kocamı Seviyordum' Dedi

9 Günlük Kocasını Öldürdü, 'Ben Kocamı Seviyordum' Dedi

1 saat önce

Eskişehir'de, yeni evlendiği eşini bıçaklayarak öldüren kadın sanığın yargılandığı davanın duruşması başladı.

9 Günlük Kocasını Öldürdü, 'Ben Kocamı Seviyordum' Dedi, System.String[]
Eskişehir'de, yeni evlendiği eşini bıçaklayarak öldüren kadın sanığın yargılandığı davanın duruşması başladı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Semra Ö. (21), maktul Yunus Çolak'ın anne, baba ve kardeşi ile avukatlar katıldı.

Mahkemede savunma yapan sanık Semra Ö., eşinin üstüne geldiğini ve "üzerime gelme, yoksa ya kendimi ya da seni bıçaklayıp öldürürüm" dediğini ifade ederek, "Olay günü evimizde 3-4 saat tartıştık. Çok fazla kıskançlık yapıyordu. O gün evde kardeşim ve kız arkadaşım da vardı. Mutfakta tartışmaya devam ettik. Bulaşıklıktaki bıçağı elime aldım. Eşim anneme küfrediyor, bana hakaret ediyordu. Üstüne yürüdüm. Devam edersen ya kendimi ya da seni bıçaklayarak öldürürüm dedim. O anda 2-3 adım geriye gitti. Ben de üstüne gitmeye devam ettim. Fakat birden geriye gitmesi durdu ve elimdeki bıçak kalbine denk geldi. Amacım onu yaralamak ya da öldürmek değildi. Kalbine havluyla pansuman bile yaptım. Ambulansı aradık. Hastaneye eşimle gittim. Ameliyata alındı. Yoğun bakımdayken eşimi bir kez gördüm. Sonra bir daha görmedim. Hala öldüğüne inanamıyorum. Ben eşimi seviyordum" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, duruşmayı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 28 Mart'a erteledi.

Olay

Olay, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesinde bir ikamette gerçekleşti. Henüz 9 günlük evli olan Semra Ö. ve Yunus Ç., 4 Eylül 2018 günü evlerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından Semra Ö. bulaşıklıkta bulunan bıçağı alarak "ya kendimi, ya da seni bıçaklarım" dedi. Kocasının üşütme giden Semra Ö., elinde bulunan bıçağı Yunus Çolak'ın kalbine şapladı. Hastaneye kaldırılan Yakup Çolak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, gözaltına alınan Semra Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:37 Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa
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