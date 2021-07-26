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Kocaeli'den 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 4 milyon araç geçti - Son Dakika

Kocaeli'den 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 4 milyon araç geçti

26.07.2021 11:21

Kocaeli'den 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 4 milyon araç geçti 9 günlük Kurban Bayramı'nda Kocaeli'de bulunan yollardan 4 milyon araç geçiş yaptı.

Kocaeli'den 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 4 milyon araç geçti

KOCAELİ - 9 günlük Kurban Bayramı'nda Kocaeli'de bulunan yollardan 4 milyon araç geçiş yaptı. 4 milyon araçtan 1 milyonun Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullandığı belirtildi.

TEM Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu, Osmangazi Köprüsü, D-100 Karayolu gibi yolların bulunduğu ve İstanbul ile Anadolu arasında köprü olan Kocaeli, Kurban Bayramı tatilinde milyonlarca insanların güzergahı oldu. 9 günlük tatilde İstanbul ve çevre illerden tatil bölgelerine veya memleketine gitmek isteyen ya da dönüş yapmak isteyen milyonlarca vatandaş, Kocaeli'den geçiş yaptı. Kurban Bayramı tatili boyunca Plaka Tanıma Sistemi (PTS)'den Kocaeli'den 4 milyon aracın geçiş yaptığı tespit edildi. 4 milyon aracın yüzde 25'inin ise Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullandığı belirlendi. Sürücülerin Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanması ise TEM Otoyolu ve diğer yollardaki yoğunlaşmayı önledi.

"4 milyon aracın yaklaşık yüzde 25'inin Kuzey Marmara Otoyolu'ndan geçti"

Bayram tatilinde yaşanan yoğunluk ve alınan tedbirlerle ilgili açıklamalarda bulunan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, tedbirler sayesinde kaza sayılarında da büyük ölçüde düşüş yaşandığını belirterek, "İçişleri Bakanlığımızın belirlemiş olduğu genelgeler kapsamında, Valiliğimiz bünyesinde gerek emniyet gerek jandarma teşkilatımız, yoğun planlı planlar yaparak özellikle sıfır can kaybı vizyonu ile hareket ettik. Önemli tedbirler aldık. Başta sabit devriyelerimiz, motorize devriyelerimiz, drone'lar, helikopterler ve günün şartlarının gerektirdiği şartlarla kazaları azaltmaya yönelik tedbirler aldık. Bu kapsamda yaklaşık 4 milyon civarında araç PTS kayıtlarına göre şehrimizden geçti. Bu gerçekten çok ciddi bir rakam. Şaşırtıcı değil. Çünkü Kocaeli 70 ilden daha fazla vergi veren, sanayinin, ticaretin, bilimin merkezi bir şehir. Dolayısı ile beklediğimiz bir durumdu. Son yıllarda Türkiye'de ulaşım alanında gerçekleştirilen yatırımlar devrim niteliğinde. Bu bayramda bunun bize katkısını gördük. Başta Kuzey Marmara Otoyolu, Osmangazi Köprüleri gibi güzergahlar sayesinde rahatlama olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 4 milyon aracın yaklaşık yüzde 25'inin Kuzey Marmara Otoyolu'ndan geçtiğini ifade edersek ve geçen yıllara oranlara göre Kocaeli'deki tıkanmanın ortadan kalktığını söyleyebiliriz" dedi.

Kocaeli'den 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 4 milyon araç geçti
Kocaeli'den 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 4 milyon araç geçti
Kocaeli'den 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 4 milyon araç geçti
Kocaeli'den 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 4 milyon araç geçti
Kocaeli'den 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 4 milyon araç geçti
Kocaeli'den 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 4 milyon araç geçti
Kocaeli'den 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 4 milyon araç geçti
Kocaeli'den 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 4 milyon araç geçti
Kocaeli'den 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 4 milyon araç geçti

Kurban Bayramı, TEM Otoyolu, Marmara, Kocaeli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kocaeli'den 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 4 milyon araç geçti - Son Dakika Ekonomi


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