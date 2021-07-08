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9 günlük tatil otel rezervasyonları doldurdu, son yılların en yoğun Kurban Bayramı kapıda - Son Dakika

9 günlük tatil otel rezervasyonları doldurdu, son yılların en yoğun Kurban Bayramı kapıda

08.07.2021 11:17
9 günlük tatil otel rezervasyonları doldurdu, son yılların en yoğun Kurban Bayramı kapıda, System.String[]

Ülkelerin seyahat kısıtlamalarını kaldırması ile hareketlenen turizm sektörü, okulların kapanması, Kurban Bayramı ve kısıtlamaların kalkması ile iç turizmi de harekete geçirdi.

Ülkelerin seyahat kısıtlamalarını kaldırması ile hareketlenen turizm sektörü, okulların kapanması, Kurban Bayramı ve kısıtlamaların kalkması ile iç turizmi de harekete geçirdi. Otellerdeki rezervasyonlar dolma noktasına gelirken konuyla ilgili konuşan Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, "Son yılların en yoğun, en kalabalık Kurban Bayramı'nı geçireceğiz" dedi.

Rusya ve Almanya'nın seyahat kısıtlamalarını kaldırmasının ardından Haziran sonu itibari ile 1.5 milyonu aşan turisti ağırlayan Antalya, Kurban Bayramı'nın gelmesi ile birlikte yerli turistlere de merhaba dedi. 9 günlük tatili fırsat bilen vatandaşlar, 1.5 yılın ardından gönül rahatlığı ile tatil yapabilmek için otel rezervasyonlarına akın etti. Müslüman ülkelerden de Kurban Bayramı için yoğun talep alan Antalya'da, otellerin doluluk oranı yüzde 80'e kadar çıktı. Her bütçeye uygun tatil seçenekleri ile kapıları yerli ve yabancı turistlere açan şehirde, bayramın hareketliliği otellerde başladı.

"TÜRKİYE'DEN HEM DE MÜSLÜMAN ÜLKELERDEN ÇOK YOĞUN BİR TALEP VAR"

Talebin Türkiye ve Müslüman ülkelerden geldiğine değinen POYD Başkanı Ülkay Atmaca, "Kurban Bayramı için rezervasyonların şu anki durumu gayet iyi. Özellikle Kurban Bayramı'nda hem Türkiye'den hem de Müslüman ülkelerden çok yoğun bir talep var. Son yılların en yoğun, en kalabalık Kurban Bayramı'nı geçireceğiz. Şuan görüntü ve talep bize bunu gösteriyor" dedi.

"DÜN 293 UÇAKLA YAKLAŞIK 62 BİN TURİST GELDİ"

Gelen turist sayılarına dikkat çeken Atmaca, "Haziran sonu itibari ile Antalya'ya gelen turist sayısı 1,5 milyonu buldu. Son 10 günde de Rusya'dan gelen turist sayısı çoğaldı. Şuan ilk sırada Rusya var. 22 Haziran'dan beri Antalya'ya çok yoğun turist alıyoruz. Dün 293 uçakla yaklaşık 62 bin turist geldi" diye konuştu.

"BÜTÇENİZE, KESENİZE UYGUN MUTLAKA BİR TATİL PLANLAYABİLİRSİNİZ"

Her bütçeye uygun tatil seçeneği olduğundan bahseden Ülkay Atmaca, "Otellerin doluluk oranı yüzde 50 ile 80 arasında değişiklik gösteriyor. Bazı oteller tamamen dolu. Ürün farklılığı ve fiyat dengesine bağlı olarak otel dolulukları değişiyor ama genel doluluk oranları iyi. Her otelin kendine göre farklı tatil paket seçenekleri var. Antalya'da çok geniş bir ürün yelpazesi var. Bugün 300-500 TL arası tatil yapabileceğiniz yer de var 3-5 bin TL arasında kalacağınız yerlerde mevcut. Antalya'nın tamamında 450'den fazla 5 yıldızlı otel var. Çok fazla ürün seçeceğiniz olduğu için her bütçeye uygun tatil seçenekleri mutlaka var. Talep yoğun ama buna endeksli olarak da çok ekonomik ve pahalı seçeneklerde var. Bütçenize, kesenize uygun mutlaka bir tatil planlayabilirsiniz" şeklinde konuştu.

"TÜRK TURİZMİ OLARAK HAZIRIZ"

Gerekli tüm önlemlerin alındığına değinen Atmaca, "Geçen sene Güvenli Turizm Sertifikası ile başlamıştık. Şu an 180 maddelik turizm sertifikası devam ediyor. Güvenli Turizm Sertifikasına sahip olup açık olan tesislerdeki personelin çok büyük bir bölümü aşılandı. Dolayısıyla hem Güvenli Turizm Sertifikası hem aşı ile birlikte biz sezona hazırdık zaten. Şuan bir tek İngiltere kaldı açılmayan. İngiltere için 21 Temmuz'da bir karar bekliyoruz. 21 Temmuz'da İngiltere'de açılırsa bütün ülkelerin talep edip seyahat ettiği bir yer haline geleceğiz. Türk turizmi olarak hazırız. En az evinizdeki güven ve hijyen koşullarında her tesise gelip gönül rahatlığı ile tatil yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

(Elifnaz Altürk - Akif Yılmaz/İHA)

9 günlük tatil otel rezervasyonları doldurdu, son yılların en yoğun Kurban Bayramı kapıda
9 günlük tatil otel rezervasyonları doldurdu, son yılların en yoğun Kurban Bayramı kapıda
9 günlük tatil otel rezervasyonları doldurdu, son yılların en yoğun Kurban Bayramı kapıda
9 günlük tatil otel rezervasyonları doldurdu, son yılların en yoğun Kurban Bayramı kapıda
9 günlük tatil otel rezervasyonları doldurdu, son yılların en yoğun Kurban Bayramı kapıda
9 günlük tatil otel rezervasyonları doldurdu, son yılların en yoğun Kurban Bayramı kapıda
9 günlük tatil otel rezervasyonları doldurdu, son yılların en yoğun Kurban Bayramı kapıda
9 günlük tatil otel rezervasyonları doldurdu, son yılların en yoğun Kurban Bayramı kapıda

Kurban Bayramı, Antalya, turist, Otel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 9 günlük tatil otel rezervasyonları doldurdu, son yılların en yoğun Kurban Bayramı kapıda - Son Dakika Ekonomi


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