Son Dakika Haberleri: 9 günlük tatilde Didim'e tatilci akını
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9 günlük tatilde Didim'e tatilci akını

1 saat önce

Aydın'ın turistik ilçesi Didim'in dünyaca ünlü plajı Altınkum'da, tatilci akını yaşandı.

9 günlük tatilde Didim'e tatilci akını, System.String[]
Aydın'ın turistik ilçesi Didim'in dünyaca ünlü plajı Altınkum'da, tatilci akını yaşandı. Plaj yerli ve yabancı turistleri ağırlarken, plajlarda adım atacak yer kalmadı.

Didim'de Ramazan Bayramı bereketi yaşanıyor. 9 günlük bayram tatili dolayısıyla ilçeye günü birlik ve tatil için gelenler, Dünyaca ünlü Altınkum Sahili ile halk plajlarını doldurdu. Güneşli havada sıcaktan bunalanlar kendilerini denize atarken, sahilde büyük kalabalık oluştu. İlçeye adeta tatilci akını yaşarken, 3.koy, cennet koy, Yeşilkent ve Gayesi sitesi ile Kumkent bölgesi adeta tatilcilerin akınına uğradı.

Bayramdaki hareketliliği değerlendiren Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, "9 günlük bayram tatili dolayısıyla Didim bayramı iyi karşıladı. Yüksek bir doluluk yaşıyoruz. Didim'in bu güzel plajını, denizini ve güzel havasını gördükten sonra terk edip gitmek istemiyor. Oteller bugün itibariyle yüzde 90-95 civarında dolu. Gecen yıla göre iyi olacak. Geçen yıl Türkiye oranları iyiydi; 2019 daha iyi olacak. Şu an itibariyle ilçemize adeta tatilci akınına uğradı. Kışlık nüfus oranlarımızın iki katını geçtik. Bazı tatilciler çadırlar kurarak tatilin tadını çıkarıyor. Önümüzdeki süreçte doluluk oranlarının daha iyi olacağını tahmin ediyorum" dedi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 02:48 Kaynak: İHA
Aydın, Altınkum, Didim, Güncel
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