9. hafta şahane başladı! 4 gollü maçın kazananı ev sahibi oldu

Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-1 yenerek 3 hafta aranın ardından galibiyetle tanıştı.

THIAM'DAN GOL ŞOV

Maçta Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 31, 66 ve 89. dakikada Mame Thiam attı. 31 yaşındaki forvet, 66 ve 89. dakikada penaltıdan ağları havalandırdı.Mücadelede Çaykur Rizespor'un tek golü ise 71. dakikada Altin Zeqiri'den geldi.

GELECEK HAFTA VE PUAN DURUMU

Ligde 3 hafta sonra kazanan Kayserispor 13 puana yükseldi. Çaykur Rizespor, 14 puanda kaldı. Kayserispor, gelecek hafta Hatayspor deplasmanına gidecek. Çaykur Rizespor sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.