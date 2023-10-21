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9. hafta şahane başladı! 4 gollü maçın kazananı ev sahibi oldu - Son Dakika

9. hafta şahane başladı! 4 gollü maçın kazananı ev sahibi oldu

Son Güncelleme: 21.10.2023 15:50

Süper Lig'in 9. haftasının açılış maçında Kayserispor, sahasında Çaykur Rizespor'u Thiam'ın hat-trick'iyle 3-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-1 yenerek 3 hafta aranın ardından galibiyetle tanıştı.

THIAM'DAN GOL ŞOV

Maçta Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 31, 66 ve 89. dakikada Mame Thiam attı. 31 yaşındaki forvet, 66 ve 89. dakikada penaltıdan ağları havalandırdı.Mücadelede Çaykur Rizespor'un tek golü ise 71. dakikada Altin Zeqiri'den geldi.

9. hafta şahane başladı! 4 gollü maçın kazananı ev sahibi oldu

GELECEK HAFTA VE PUAN DURUMU

Ligde 3 hafta sonra kazanan Kayserispor 13 puana yükseldi. Çaykur Rizespor, 14 puanda kaldı. Kayserispor, gelecek hafta Hatayspor deplasmanına gidecek. Çaykur Rizespor sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

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Son Dakika Futbol 9. hafta şahane başladı! 4 gollü maçın kazananı ev sahibi oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 9. hafta şahane başladı! 4 gollü maçın kazananı ev sahibi oldu - Son Dakika
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