Son Dakika Haberleri: Behzat Ç.'de bir sezon sona eriyor! Sezon finali 70 dakika!
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Behzat Ç.'de bir sezon sona eriyor! Sezon finali 70 dakika!

1 saat önce

Serdar Akar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde yer aldığı 'Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi'nin yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı.

Behzat Ç.'de bir sezon sona eriyor! Sezon finali 70 dakika!, System.String[]

Erdal Beşikçioğlu'nun başrolde yer aldığı, yeni bölümleriyle BluTV'ye döndüğü andan itibaren her hafta sosyal medyanın gündemine oturan 'Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi'nde tansiyon yükseliyor ve silahlar son kez çekiliyor. Dizi, 9 haftalık serüveninin ardından 70 dakikalık özel sezon finali ile ekranlara geliyor.

Yapımcılığını İnter Medya'nın üstlendiği, senaryosunu Ercan Mehmet Erdem'in kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda ise Serdar Akar'ın oturduğu 'Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi'nin özel sezon finali bölümünden yeni bir tanıtım yayınlandı.

19 Eylül'de sadece BluTV'de ekranlara gelecek bölümde Ercüment Çözer ve Memduh, sadece başarılı olmak üzere harekete geçerken Behzat Komiser ise kendini köşeye sıkışmış hissedecek. İki ayrı tarafta yapılan planların ortasında kalan Behzat'ın bu büyük mücadeleden nasıl çıkacağı merakla beklenecek.

Serdar Akar, Yönetmen, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:16 Kaynak: Bültenler
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