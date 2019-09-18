Behzat Ç.'de bir sezon sona eriyor! Sezon finali 70 dakika!

Erdal Beşikçioğlu'nun başrolde yer aldığı, yeni bölümleriyle BluTV'ye döndüğü andan itibaren her hafta sosyal medyanın gündemine oturan 'Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi'nde tansiyon yükseliyor ve silahlar son kez çekiliyor. Dizi, 9 haftalık serüveninin ardından 70 dakikalık özel sezon finali ile ekranlara geliyor.

Yapımcılığını İnter Medya'nın üstlendiği, senaryosunu Ercan Mehmet Erdem'in kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda ise Serdar Akar'ın oturduğu 'Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi'nin özel sezon finali bölümünden yeni bir tanıtım yayınlandı.

19 Eylül'de sadece BluTV'de ekranlara gelecek bölümde Ercüment Çözer ve Memduh, sadece başarılı olmak üzere harekete geçerken Behzat Komiser ise kendini köşeye sıkışmış hissedecek. İki ayrı tarafta yapılan planların ortasında kalan Behzat'ın bu büyük mücadeleden nasıl çıkacağı merakla beklenecek.