9 Haziran 2020 Haberleri - Son Dakika

9 Haziran 2020 Haberleri
9 Haziran 2020 Manşet Haberleri.
- TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri yumruk yumruğa birbirine girdi
- Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi
- Floyd protestoları sürerken ABD tarihinde ilk kez bir siyahi kuvvet komutanı olarak görevlendirildi
- Bakan Koca'nın 'asker uğurlamasında 58 kişi enfekte oldu' uyarısına rağmen tehlikeli görüntüler
- Türklere hakaret eden Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos, kulübünü satmak istiyor
- İzmir Kordon'da korona tedbirlerini hiçe sayıp halay çekenlere 25 bin lira ceza kesildi
- Hilal Altınbilek'in selfie'si büyük beğeni topladı
- Neymar, Paris Saint Germain'in yeni sözleşme teklifini reddetti
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı ilaç müjdesi: Favipiravir isimli ilacı kendi sentezimizle üretmeyi başardık
- Eski milli kaleci Rüştü Reçber: Uğurcan Çakır Avrupa'ya gidecek ender kalecilerden biri
- Koronavirüsün belirti göstermeyen hastadan bulaşma ihtimali çok düşük
- Son Dakika: Milletvekilliği düşürülüp tutuklanan HDP'li Leyla Güven tahliye edildi
- Şizofreni hastası, 84 yaşındaki annesini darp ettikten sonra rehin aldı
- Chelsea, Leverkusen'li Havertz için 75 milyon euro ödemeye hazır
- Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu 'Kavuştuk' notuyla paylaştı
- Köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli söküldü
- Uydu fotoğraflarına göre koronavirüs Çin'de 2019 yazında yayılmaya başlamış
- Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a Sercan Yıldırım'ı transfer etmek istiyor
- Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı, uyarı geldi: Rehavete kapılmayın
- Galatasaraylı Lemina'ya sevgilisi Fanny Neguesha, futbol topuyla meydan okudu
- 2021'den sonra besilik büyükbaş hayvan ithalatına izin verilmeyecek
- Dirift yapan kadının görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü
- Fenerbahçe, eski Dortmund'lu Neven Subotiç'i gündemine aldı
- Koronavirüsün etkisi zayıfladı mı? Bakan Koca, merak edilen soruya yanıt verdi
- İran'ın güneyi 1 saat içinde iki büyük depremle sarsıldı
- Doç. Dr. Hasan Arı, bazı tansiyon ilaçlarının koronavirüs tedavisini olumsuz etkilediğine dair iddiaları yalanladı
- Giggs, Alex Ferguson'ın gazabına uğradığını itiraf etti: Beni camdan atmak istedi
- Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek
- Son Dakika: Türkiye'de 9 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 993 yeni vaka tespit edildi
- Gaziantep'te define aramak için kazdığı çukura düşen kişi, hayatını kaybetti
- Doktora 'Sizi boşuna dövmüyorlar' diyen çift gözaltına alındı
- Aranan zanlı, zihinsel engelli kızı kaçırıp 3 ay boyunca cinsel istismarda bulundu
- Son Dakika: Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçiyor
- Son Dakika: Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak
- Son Dakika: 65 yaş üstü için getirilen sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi, 18 yaş altı için kaldırıldı
- Son Dakika: Lokanta, cafe, kıraaathane gibi işletmelerin kapanış saati 24.00'e uzatıldı
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni normalleşme kararlarını açıkladı! İşte madde madde kaldırılan kısıtlamalar
- Brescia ile sorun yaşayan Mario Balotelli, tesislere alınmadı
- Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tekrardan salgında yükselme olursa hafta sonu sokağa çıkma yasağı olur
- Eski avukatın ölümü, kuryenin kokuyu fark etmesiyle ortaya çıktı
Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 12:15
Son Dakika Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi 40 yaşındaki yıldız isim, lavanta tarlasında yarı çıplak masaj yaptırdı Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti Oyuncu Ayşegül Atik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu "Kavuştuk" notuyla paylaştı Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı Kim Kardashian'ı eleştiren Fenomen Murat Övüç, Ermenilerle ilgili sözlerinden dolayı ifade verdi Hilal Altınbilek'in selfie'si büyük beğeni topladı