Gaziantep Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Şehitkamil İlçesinde farklı tarihlerde meydana gelen kapkaç, işyerinden ve kurumdan hırsızlık, bisiklet hırsızlığı, otodan hırsızlık ve açıktan hırsızlık olayı olmak üzere toplam 9 ayrı olayı gerçekleştirdiği tespit edilen D.D. isimli şüpheli şahıs yakaladı. Yakalanan şahıs yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 9 hırsızlık olayının faili yakalandı - Son Dakika

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