9 hırsızlık olayının faili yakalandı - Son Dakika
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9 hırsızlık olayının faili yakalandı

25.07.2022 14:19
9 hırsızlık olayının faili yakalandı

Gaziantep polisi 9 ayrı hırsızlık olayının gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheliyi yakaladı.

Gaziantep polisi 9 ayrı hırsızlık olayının gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheliyi yakaladı.

Gaziantep Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Şehitkamil İlçesinde farklı tarihlerde meydana gelen kapkaç, işyerinden ve kurumdan hırsızlık, bisiklet hırsızlığı, otodan hırsızlık ve açıktan hırsızlık olayı olmak üzere toplam 9 ayrı olayı gerçekleştirdiği tespit edilen D.D. isimli şüpheli şahıs yakaladı. Yakalanan şahıs yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. - GAZİANTEP

YORUMLAR
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Plakasını çamurla kapattıkları otomobille hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı Plakasını çamurla kapattıkları otomobille hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı Önce hırsızlık yaptılar, sonra plakasını çamurla gizledikleri aracı yıkadılar Önce hırsızlık yaptılar, sonra plakasını çamurla gizledikleri aracı yıkadılar
Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 9 hırsızlık olayının faili yakalandı - Son Dakika

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