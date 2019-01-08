Son Dakika Haberleri: 9 İl ve KKTC'de Fetö Operasyonu: 13 Gözaltı

9 İl ve KKTC'de Fetö Operasyonu: 13 Gözaltı

2 saat önce

BOLU merkezli 9 il ve KKTC'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında 'mahrem imamlar' ile muvazzafların da olduğu 13 kişi gözaltına alındı.

9 İl ve KKTC'de Fetö Operasyonu: 13 Gözaltı, System.String[]
BOLU merkezli 9 il ve KKTC'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında 'mahrem imamlar' ile muvazzafların da olduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Bolu Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ankesörlü telefonlarla örgütün 'mahrem yapılanması'ndaki kişilerle görüştüğü belirlenen 13 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık talimatıyla harekete geçerek, şüphelilerin bulunduğu adresleri tespit etti. Bunun üzerine Bolu merkezli 9 il ve KKTC'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, aralarında 'mahrem imamlar' ve muvazzafların da olduğu 13 kişi, gözaltına alınıp, Bolu Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. - Bolu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:38 Kaynak: DHA

Bolu, Kıbrıs, Güncel
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