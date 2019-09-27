9 ilçede, 14 okul bugün eğitim-öğretime ara verdi
1 saat önce
İstanbul Valiliği, detaylı teknik inceleme yapılması öngörülen 9 ilçede, 14 okulda bugün eğitim-öğretime ara verildiğini duyurdu.
İstanbul Valiliği, detaylı teknik inceleme yapılması öngörülen 9 ilçede, 14 okulda bugün eğitim-öğretime ara verildiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:16
İstanbul Valiliği'nden deprem sonrası ilk açıklama: Hasar ihbarı yapılmadı İstanbul'daki deprem sonrası; İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da okullar tatil edildi İstanbul Valiliği, 9 ilçede 14 okulun tatil edildiğini duyurdu Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları