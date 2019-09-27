Son Dakika Haberleri: 9 ilçede, 14 okul bugün eğitim-öğretime ara verdi
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9 ilçede, 14 okul bugün eğitim-öğretime ara verdi

1 saat önce

İstanbul Valiliği, detaylı teknik inceleme yapılması öngörülen 9 ilçede, 14 okulda bugün eğitim-öğretime ara verildiğini duyurdu.

9 ilçede, 14 okul bugün eğitim-öğretime ara verdi, System.String[]

İstanbul Valiliği, detaylı teknik inceleme yapılması öngörülen 9 ilçede, 14 okulda bugün eğitim-öğretime ara verildiğini duyurdu.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:16 
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