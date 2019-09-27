Son Dakika Haberleri: 9 ilçede 14 okul tatil edildi
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9 ilçede 14 okul tatil edildi

1 saat önce

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada hasar ihbarında bulunulan 55 okulun tamamının kontrol edildiği, detaylı teknik inceleme yapılması öngörülen 14 okulda 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verildiği bildirildi.

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İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada hasar ihbarında bulunulan 55 okulun tamamının kontrol edildiği, detaylı teknik inceleme yapılması öngörülen 14 okulda 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verildiği bildirildi.

GÜN SÜREYLE TATİL EDİLEN OKULLAR İSE ŞÖYLE

Sultangazi

İstiklal İlkokulu, İstiklal Ortaokulu

Gaziosmanpaşa

Vefa Poyraz Anadolu Lisesi

Bahçelievler

Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Yenibosna Ortaokulu

Büyükçekmece

Mimar Sinan İlkokulu ve Ortaokulu

Silivri

Prof. Dr. Besim Üstünel Anaokulu

Arnavutköy

Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu

Küçükçekmece

Tahsin Banguoğlu İlkokulu

Nergiz Anaokulu

Atatürk Kız MTAL

Kanarya Ortaokulu

Maltepe

Halit Armay Anadolu Lisesi

Çatalca

Arif Nihat Asya MTAL

Anadolu Lisesi, Sultangazi, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:15 Kaynak: İHA
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