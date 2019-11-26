Son Dakika Haberleri: 9 İLDE BYLOCK OPERASYONU: 15 GÖZALTI
Son Dakika Güncel 9 İLDE BYLOCK OPERASYONU: 15 GÖZALTI - Son Dakika

9 İLDE BYLOCK OPERASYONU: 15 GÖZALTI

6 saat önce

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında aralarında aktif ve ihraç polis memuru,ihraç binbaşı, ihraç öğretmenlerin bulunduğu örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 27...

9 İLDE BYLOCK OPERASYONU: 15 GÖZALTI, System.String[]

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında aralarında aktif ve ihraç polis memuru,ihraç binbaşı, ihraç öğretmenlerin bulunduğu  örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 27 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ByLock yazışmaları çözümlenen 27 şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 9 ilde 27 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında, adreslerdeki aramaların devam ettiği, diğer 12 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Görüntü dökümü:

---------------

-Arşiv


- İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 08:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yasak ilişki ölümle bitti! 5. kattan düştüğü iddia edilen kadın ve erkek öldü
İmamoğlu'ndan Gülhane Parkı talimatı: Burayı mükemmel bir nokta haline getireceğiz İstanbul'da 4 bin 500 et ve et ürünleri işletmesi sağlığa uygunsuz bulundu Karaköy'deki başörtülü kadına saldıran kadın için 12 yıl hapis istendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 14:25:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 9 İLDE BYLOCK OPERASYONU: 15 GÖZALTI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]