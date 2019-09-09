Son Dakika Haberleri: 9 ilde çıkan orman yangınlarının tamamı söndürüldü
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9 ilde çıkan orman yangınlarının tamamı söndürüldü

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığından, dün Adana, Bursa, Amasya, Kahramanmaraş, Antalya, Zonguldak, Kastamonu, Mersin ve Muğla'da çıkan orman yangınlarının tamamının söndürüldüğü bildirildi.

9 ilde çıkan orman yangınlarının tamamı söndürüldü, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığından, dün Adana, Bursa, Amasya, Kahramanmaraş, Antalya, Zonguldak, Kastamonu, Mersin ve Muğla'da çıkan orman yangınlarının tamamının söndürüldüğü bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Orman Genel Müdürlüğü Yangınla Mücadele Ekiplerince dün 9 ilde çıkan yangınlarına ortalama 12 dakikada ilk müdahalenin gerçekleştirildiği belirtildi.

Adana, Bursa, Amasya, Kahramanmaraş, Antalya, Zonguldak, Kastamonu, Mersin ve Muğla'da çıkan yangınların tamamen söndürüldüğünün kaydedildiği açıklamada, "Yangın yerlerinde soğutma çalışmaları devam ederken, mevsim koşulları ve rüzgar gibi etkenlerde göz önünde bulundurularak, ormanlar 7/24 esasına göre ekiplerimizce gözetim altında tutulmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Antalya, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:20 Kaynak: AA
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