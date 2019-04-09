9 İlde Cinsel İçerikli Kaçak Hap Operasyonu: 21 Gözaltı
52 dakika önce
Ordu merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda kaçak cinsel içerikli hap sattıkları ileri sürülen 21 zanlı gözaltına alındı.
Ordu
merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda kaçak cinsel içerikli hap sattıkları ileri sürülen 21 zanlı gözaltına alındı. Ordu İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü
ekipleri, Altınordu
ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın internet sitesinden kaçak yollarla ülkeye sokulan ve Sağlık Bakanlığı
ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ilaçların dışında olan cinsel ilaçları kurmuş oldukları 'Call Center' (çağrı merkezi) aracılığıyla satışının yapıldığını ve ürünlerin kargo aracılığıyla nakledildiğini tespit etti. Bunun üzerine Ordu Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Ordu merkezli İstanbul
, Ankara
, Adana
, Çorum
, Giresun
, Kocaeli
, Şanlıurfa
, ve Van
illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 şüpheliye ait 27 adet ikamet, iş yeri ve araçlarda arama yapıldı. Operasyon kapsamında piyasa değeri 400 bin lira olan 24 bin 54 adet cinsel uyarıcı etkisi olan hap, krem ve jel ele geçirildi. Operasyonda, 21 şahıs gözaltına alındı.
(Metin Akyürek/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:36 Kaynak: İHA
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