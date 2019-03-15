Son Dakika Haberleri: 9 İlde Fetö Operasyonu: 10 Asker Gözaltına Alındı

9 İlde Fetö Operasyonu: 10 Asker Gözaltına Alındı

1 saat önce

Konya merkezli 9 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 10 muvazzaf jandarma personeli gözaltına alındı.

9 İlde Fetö Operasyonu: 10 Asker Gözaltına Alındı, System.String[]
Konya merkezli 9 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 10 muvazzaf jandarma personeli gözaltına alındı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen toplam 10 muvazzaf jandarma personeli hakkında soruşturma başlatılmış olup, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile 14 Mart 2019 tarihinde Konya merkezli 9 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup, Konya İl Jandarma Komutanlığında adli işlemleri halen devam etmektedir. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar devam etmekte olup, soruşturmaların safahatı ve sonucu hakkında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir" denildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:31 Kaynak: İHA

Jandarma, Konya, Güncel
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