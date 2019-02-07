9 İlde Fetö Operasyonu: 10 Gözaltı
1 saat önce
KONYA merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'nin TSK'daki 'mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda; 1 astsubay, 9'u ihraç edilen askeri öğrenci olmak üzere 10 kişi gözaltına alındı.
KONYA merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'nin TSK
'daki 'mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda; 1 astsubay, 9'u ihraç edilen askeri öğrenci olmak üzere 10 kişi gözaltına alındı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca FETÖ/PDY'nin TSK'daki 'mahrem yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada; 1 astsubay, 9'u ihraç edilen askeri öğrenci olmak üzere 10 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün Konya merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 10 kişi, gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. - Konya
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:02 Kaynak: DHA
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