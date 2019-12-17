9 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 9 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika

9 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

6 saat önce

KÜTAHYA merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanması'na yönelik operasyonda, muvazzaf 10 astsubay ve Polis Akademisi ile ilişiği kesilen 2 eski öğrenci gözaltına alındı.

9 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı, System.String[]

KÜTAHYA merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanması'na yönelik operasyonda, muvazzaf 10 astsubay ve Polis Akademisi ile ilişiği kesilen 2 eski öğrenci gözaltına alındı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturmasında, muvazzaf astsubaylar ve Polis Akademisi eski öğrencilerinin aralarında bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kütahya merkezli Eskişehir, İzmir, Malatya, İstanbul, Ankara, Erzurum, Bursa ve Trabzon'da operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda muvazzaf astsubaylar Y.Ö., Ş.Ç., V.A., A.L., K.A., H.K., S.T., E.P., A.S. ve T.D. ile Polis Akademisi'nden ilişiği kesilen eski öğrenciler E.Ç. ve M.E.D. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin Kütahya'ya getirilerek, işlemlerine başlanacağı kaydedildi. Operasyon kapsamında, 8 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.


Polis Akademisi, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:17 Kaynak: DHA
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