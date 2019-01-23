Son Dakika Haberleri: 9 İlde Fetö Operasyonu: 21 Gözaltı Kararı

9 İlde Fetö Operasyonu: 21 Gözaltı Kararı

1 saat önce

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, aralarında sözde büyük bölge imamının da olduğu 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, aralarında sözde büyük bölge imamının da olduğu 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Adana merkezli 9 ilde 1'i sözde büyük bölge imamı olmak üzere 21 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Karar doğrultusunda Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti harekete geçti. 9 ilde yapılan operasyonlarda örgütünün gizli haberleşme ağı olan "ByLock"u kullandığı tespit edilen ve örgüt mensuplarından elde edilen dijitallerde ismi bulunanlar tek tek gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar, adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

(Fatih Keçe - Süleyman Cenk İdaye/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 08:56 Kaynak: İHA

Adana, Güncel
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