9 İlde Fetö Operasyonu: 35 Gözaltı

GAZİANTEP merkezli 9 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 35 eski askeri okul öğrencisi gözaltına alındı.

GAZİANTEP merkezli 9 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 35 eski askeri okul öğrencisi gözaltına alındı.



Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada; FETÖ'nün mahrem imamlarının kapatılan askeri okulların öğrencilerini ankesörlü hatlardan veya büfelerden aradığı belirlendi. Savcılık talimatıyla harekete geçen güvenlik güçleri, 36 şüphelinin yakalanması için Gaziantep, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Konya, Mardin, Yozgat ve Burdur'da 36 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 35 eski askeri öğrenci gözaltına alınırken, 1 şüpheliye ise ulaşılamadı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgulanmasına başlandı. - Gaziantep

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