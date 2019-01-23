Son Dakika Haberleri: 9 İlde Fetö Operasyonu: 9 Gözaltı

9 İlde Fetö Operasyonu: 9 Gözaltı

15 dakika önce

VAN merkezli 9 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 9 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

9 İlde Fetö Operasyonu: 9 Gözaltı, System.String[]
VAN merkezli 9 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 9 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 1 şüphelinin de arandığı belirtildi. 

Van  Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik Van merkezli Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Diyarbakır, Denizli, Kars ve Kilis'te operasyon başlatıldı. Örgüt içinde faaliyet yürüten 'mahrem imam'larla haberleşirken, deşifre olmamak için ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullandıkları belirlenen 8'i muvazzaf, 2'si askerlikten ihraç olmak üzere 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 9 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 1 şüphelinin de arandığı belirtildi. - Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:29 Kaynak: DHA

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