9 İlde Fetö Operasyonu: 9 Gözaltı
15 dakika önce
VAN merkezli 9 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 9 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.
VAN merkezli 9 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 9 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 1 şüphelinin de arandığı belirtildi.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik Van merkezli Ankara
, İstanbul
, İzmir
, Adana
, Diyarbakır
, Denizli
, Kars
ve Kilis
'te operasyon başlatıldı. Örgüt içinde faaliyet yürüten 'mahrem imam'larla haberleşirken, deşifre olmamak için ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullandıkları belirlenen 8'i muvazzaf, 2'si askerlikten ihraç olmak üzere 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 9 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 1 şüphelinin de arandığı belirtildi. - Van
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:29 Kaynak: DHA
Selin Ciğerci, Cinsiyet Değiştirmeden Önce Korsan Taksicilik Yaptığını İtiraf Etti
Ziyaret Saatini Kaçıran Hasta Yakınları, Güvenlik Görevlilerine Saldırdı! Çok Sayıda Yaralı ve Gözaltı Var
FETÖ Elebaşı Gülen, ABD'den Sınır Dışı Edilince Mısır'a Sığınabilir
Rezidanstaki Baskında, Banyoda Bulunan Presli Düzenek Polisleri Bile Şaşkına Çevirdi