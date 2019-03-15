9 İlde Fetö Operasyonu: 9 Gözaltı
1 saat önce
GÜMÜŞHANE merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda; aktif görevde bulunan 1 yüzbaşı, 2 teğmen, 2 astsubay, 2 uzman çavuş ve emekli 2 uzman çavuş gözaltına alındı.
GÜMÜŞHANE merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda; aktif görevde bulunan 1 yüzbaşı, 2 teğmen, 2 astsubay, 2 uzman çavuş ve emekli 2 uzman çavuş gözaltına alındı. Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM
) Şube Müdürlüğü ekipleri, Gümüşhane merkezli Ankara
, Adana
, Tokat
, Kocaeli
, Manisa
, Muğla
, Mardin
ve Kırşehir
'de operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda; örgüt içinde ankesörlü telefonları kullanarak, ardışık arama yöntemiyle haberleştikleri tespit edilen ve aktif görevde bulunan 1 yüzbaşı, 2 teğmen, 2 astsubay, 2 uzman çavuş ve emekli 2 uzman çavuş gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - Şhane
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 06:03 Kaynak: DHA
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