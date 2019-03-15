Son Dakika Haberleri: 9 İlde Fetö Operasyonu: 9 Gözaltı

9 İlde Fetö Operasyonu: 9 Gözaltı

1 saat önce

GÜMÜŞHANE merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda; aktif görevde bulunan 1 yüzbaşı, 2 teğmen, 2 astsubay, 2 uzman çavuş ve emekli 2 uzman çavuş gözaltına alındı.

9 İlde Fetö Operasyonu: 9 Gözaltı, System.String[]
GÜMÜŞHANE merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda; aktif görevde bulunan 1 yüzbaşı, 2 teğmen, 2 astsubay, 2 uzman çavuş ve emekli 2 uzman çavuş gözaltına alındı.

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Gümüşhane merkezli  Ankara, Adana, Tokat, Kocaeli, Manisa, Muğla, Mardin ve Kırşehir'de operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda; örgüt içinde ankesörlü telefonları kullanarak, ardışık arama yöntemiyle haberleştikleri tespit edilen ve aktif görevde bulunan 1 yüzbaşı, 2 teğmen, 2 astsubay, 2 uzman çavuş ve emekli 2 uzman çavuş gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - Şhane

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 06:03 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, 49 Kişinin Katledildiği Saldırı Sonrası Yeni Zelanda Devlet Başkanı ile Görüştü 49 Kişinin Hayatını Kaybettiği Terör Saldırısına Futbol Dünyası Sessiz Kalmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan Talimat Verdi, Fuat Oktay ve Mevlüt Çavuşoğlu Yeni Zelanda'ya Gidiyor! Bakan Varank: Aralık 2020`ye Kadar SGK Primlerini Devlet Ödeyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 19:23:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 9 İlde Fetö Operasyonu: 9 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]