9 İlde Fetö'ye Eş Zamanlı Büyük Darbe
58 dakika önce
9 ilde FETÖ'ye eş zamanlı büyük darbeBALIKESİR - Balıkesir polisi FETÖ soruşturmalarında firari durumda bulunan 16 şüpheliye yönelik 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:41 Kaynak: İHA
9 ilde FETÖ'ye eş zamanlı büyük darbe
BALIKESİR - Balıkesir
polisi FETÖ soruşturmalarında firari durumda bulunan 16 şüpheliye yönelik 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyon Manisa
, Sakarya
, Zonguldak
, Denizli
, Bilecik
, Bursa
, Kütahya
, Burdur
, İzmir
ve Balıkesir'de gerçekleşti. 16 şüpheliye yönelik yapılan operasyonda meslekten ihraç edilmiş 3'ü 3. sınıf emniyet müdürü, 2 ihraç edilmiş polis memuru, 1 ihraç edilmiş doktor, 1 ihraç edilmiş avukat, 5 emniyet mahrem yapı sorumlusu, 4 örgüte müzahir kurum personeli yakalandı. Operasyonda yapılan aramalarda ise özel olarak yapılmış gizli bölmelerde, kalorifer peteklerinde çok sayıda dijital materyal, sahte kimlikler, sahte pasaportlar, 43 bin dolar, bin 200 euro ve 11 bin TL ele geçirildi.
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