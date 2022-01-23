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9 ilde kar yağışı nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin - Son Dakika

9 ilde kar yağışı nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin

23.01.2022 18:34
9 ilde kar yağışı nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin

Türkiye'de etkisini sürdüren kar yağışı sonrası 9 ilde engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin verildi. Bu iller arasında Niğde, Zonguldak, Şanlıurfa, Gaziantep, Denizli, Adıyaman, Bilecik, Aksaray ve Eskişehir bulunuyor.

Günlerdir süren yoğun kar yağışı hayatı felç ederken bazı illerde engelli, hamile ve 3 yaş altı çocuğu olan kadın kamu görevlilerine idari izin verildi.

GAZİANTEP

Gaziantep'te yoğun kar yağışı nedeniyle engelli, hamile ve 3 yaş altı çocuğu bulunan kamu görevlilerine 5 günlük idari izin verilirken, halk eğitim ve rehabilitasyon merkezleri de tatil edildi. Gaziantep'te etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle belirli şartları taşıyan kamu görevlilerine 5 gün idari izin verildi. Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olumsuz hava şartlarının önümüzdeki hafta da devam edeceğini belirterek, hamile, engelli ve 3 yaş altı çocuğu bulunan kamu görevlilerine 5 gün idari izin verildiğini duyurdu. Halk eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin de 24 ile 28 Ocak tarihleri arasında tatil edildiğini açıklayan Gül, "Olumsuz hava şartları önümüzdeki hafta da devam edeceğinden hamile, engelli ve üç yaş altı çocuğu bulunan kamu görevlilerine 24-28 Ocak tarihleri arasında 5 gün idari izin verilmiştir. Halk eğitim ve rehabilitasyon merkezleri de aynı tarihlerde tatil edilmiştir" ifadelerini kullandı.

AKSARAY

Aksaray'da etkili olan Kar yağışı ve buzlanma sebebiyle kamu kurumlarında çalışan hamileler ve engellilere yarın ve salı günü idari izin verildi. Aksaray Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte devam eden yoğun kar yağışı ile buzlanmanın yaşamı olumsuz etkilediği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlimizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personellerin yarın ve 25 Ocak Salı günü iki gün idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür. Ayrıca, 24-25 Ocak'ta kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan iş ve işlemlerin kesintisiz devamının sağlanarak, vatandaşların mağduriyetine sebebiyet vermeyecek şekilde asgari personel çalıştırılması ve esnek çalışma saatlerinin uygulanmasına karar verilmiştir."

NİĞDE

Niğde'de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personele 5 gün idari izin verildiği bildirildi. Niğde Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartlarının yeni haftada da devam edeceği belirtildi. Bu nedenle tedbirler alındığı aktarılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli çalışanlar 24-28 Ocak arasında idari izinli sayılacak" denildi.

ZONGULDAK

Zonguldak'ta yoğun Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarına 1 gün idari izin verildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kar yağışının devam etmesinin beklendiği, şiddetli soğuğun beraberinde getireceği buzlanma ve don tehlikesiyle ulaşımda aksama meydana gelebileceği belirtildi. Açıklamada, bu nedenlerle il genelinde engelli ve hamile kamu çalışanlarının 24 Ocak Pazartesi idari izinli sayılmasına karar verildiği ifade edildi.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışının kentte etkili olduğu belirtildi. Buna bağlı olarak olumsuz hava koşullarının hafta boyunca devam edeceği kaydedilen açıklamada, "24-28 Ocak tarihleri arasında engelli, hamile ve 3 yaş altı çocuğu olan bayan kamu görevlilerimiz 5 gün süreyle idari izinli sayılacaklardır. Sürücü Kursları, Halk Eğitim Merkezleri ve Rehabilitasyon Merkezlerimiz de aynı tarihlerde tatil edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

DENİZLİ

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının ülkeyi etkisi altına aldığı hatırlatıldı. Açıklamada, "İlimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler ile engelli personelimiz, 24 Ocak Pazartesi günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

ADIYAMAN

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kreşleri 24 Ocak Pazartesi günü tatil edildi. Kamu kurumlarında görevli engelli personel ile hamile, emziren anneler ve küçük çocuğu olan kreş hizmetinden yararlanamayacak anneler de idari izinli sayılacak.

BİLECİK

Bilecik'te devam eden olumsuz hava şartları sebebiyle kamuda çalışan engelli ve hamilelerin 2 gün idari izinli sayılmasına karar verildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, kentte devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde çalışan engelli ve hamile kamu çalışanlarının 2 gün idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerimiz kar yağışı ve buzlanma nedeniyle olumsuz hava koşullarına karşı tedbiri elden bırakmayalım, dikkatli olalım." ifadesi kullanıldı.

ESKİŞEHİR

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre soğuk hava ve kar yağışına bağlı olarak il genelinde çalışan engelli ve hamile kamu çalışanlarının 1 gün idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Meteorolojik değerlendirmelere göre ilimiz genelinde soğuk hava ve kar yağışına bağlı olarak oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel 24 Ocak'ta idari izinli sayılacaktır." denildi.

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Son Dakika Yaşam 9 ilde kar yağışı nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin - Son Dakika


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SON DAKİKA: 9 ilde kar yağışı nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin - Son Dakika
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