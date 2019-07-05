Son Dakika Haberleri: 9 ilde sanal para dolandırıcılığı operasyonu: 19 gözaltı
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9 ilde sanal para dolandırıcılığı operasyonu: 19 gözaltı

1 saat önce

GAZİANTEP merkezli 9 ilde düzenlenen sanal para dolandırıcılığı operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı.

9 ilde sanal para dolandırıcılığı operasyonu: 19 gözaltı, System.String[]
GAZİANTEP merkezli 9 ilde düzenlenen sanal para dolandırıcılığı operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; 'sikke' isimli sanal para oluşturarak satışa sunan ve hileli işlemler ile 122 kişiden 5 milyon 230 bin lira haksız kazanç elde edildiği saptandı. Yapılan araştırmaların ardından harekete geçen  Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında bilişim uzmanı, bilgisayar mühendisi ve ekonomistlerin de bulunduğu 19 şüphelinin yakalanması için Gaziantep'in yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Kahramanmaraş, Mardin, Yalova ve Isparta'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Baskınlarda, dijital materyaller ele geçiren polis 19 kişiyi gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan şüphelilerden 6'sı ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 13 şüpheli ise 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme, hileli hareketler neticesi aldatmaya yönelik fiyat manipülasyonu ve nitelikli dolandırıcılık' suçlarından adliyeye sevk edildi.


- Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:59 Kaynak: DHA
gaziantep, Güncel
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