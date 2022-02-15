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GÜMÜŞHANE MERKEZLİ 8 İLDE SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU - Son Dakika

GÜMÜŞHANE MERKEZLİ 8 İLDE SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

15.02.2022 16:07

GÜMÜŞHANE merkezli 8 ilde silah ticareti ve imalatı yapanlara yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda tabanca, tüfek, mühimmat ve silah yapımında kullanılan aletler ele geçirildi.

GÜMÜŞHANE merkezli 8 ilde silah ticareti ve imalatı yapanlara yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda tabanca, tüfek, mühimmat ve silah yapımında kullanılan aletler ele geçirildi. 12 şüphelinin gözaltına alındığı baskın anları da polis kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti ve imalatı yapan 41 kişiye yönelik Gümüşhane merkezli, İstanbul, Bursa, Antalya, Samsun, Kocaeli, Muğla, Trabzon ve Giresun'da tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. Baskınlarda;17 tabanca, 6 av tüfeği, 41 şarjör, 2 bin 970 fişek, 20 namlu, 1 silah kalıbı,1 silah sürgü kolu, 11 torna,4 kaynak, 5 taşlama ile 3 spiral makinası, silah yapımında kullanılan aletler ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 41 şüpheliden 12'si yakalandı.

Şüpheliler sorgu işlemleri için emniyete götürülürken, baskın anları da polis kameralarına yansıdı.

GÜMÜŞHANE MERKEZLİ 8 İLDE SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU
GÜMÜŞHANE MERKEZLİ 8 İLDE SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU
GÜMÜŞHANE MERKEZLİ 8 İLDE SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU
GÜMÜŞHANE MERKEZLİ 8 İLDE SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU
GÜMÜŞHANE MERKEZLİ 8 İLDE SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU
GÜMÜŞHANE MERKEZLİ 8 İLDE SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GÜMÜŞHANE MERKEZLİ 8 İLDE SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU - Son Dakika


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SON DAKİKA: GÜMÜŞHANE MERKEZLİ 8 İLDE SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU - Son Dakika
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