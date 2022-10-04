9 ilde silahlı suç örgütüne operasyon: 37 gözaltı - Son Dakika
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9 ilde silahlı suç örgütüne operasyon: 37 gözaltı

04.10.2022 10:19
9 ilde silahlı suç örgütüne operasyon: 37 gözaltı

ANTALYA merkezli 9 ilde, silahlı suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 37 şüpheli gözaltına alındı.

ANTALYA merkezli 9 ilde, silahlı suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 37 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurdukları ileri sürülen şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından Antalya merkezli İstanbul dahil 9 ilde belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi. Baskınlarda 37 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin, 28 farklı suç eylemine karıştığı belirtilirken, operasyon kapsamında 8 kişinin de arandığı kaydedildi. Dosyanın içeriğiyle ilgili gizlilik kararı alındığı belirtildi.


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Kaynak: DHA

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 9 ilde silahlı suç örgütüne operasyon: 37 gözaltı - Son Dakika

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