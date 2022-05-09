9 ilden Muş'a gelen fotoğraf sanatçıları mayıs ayında metrelerce karı fotoğrafladı - Son Dakika

9 ilden Muş'a gelen fotoğraf sanatçıları mayıs ayında metrelerce karı fotoğrafladı

MUŞ Türkiye'nin farklı illerinden Muş'a gelen doğa tutkunu fotoğraf sanatçıları, 2 bin 645 rakımdaki Kurtik Dağı bölgesinde metrelerce yükseklikteki kar kütlelerini fotoğrafladı.

İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya başta olmak üzere çok sayıda kentten 18 kişilik kafileyle gelen fotoğraf severler, Muş'un tarih, kültür ve coğrafyasını fotoğraflıyor. 9 köy, 21 mezra yolu ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolunda biriken kar kütlelerini fotoğraflayan doğa tutkunları, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Mayıs ayında ilk defa yaklaşık 5 metre karla karşılaşan fotoğraf severler, karların arasında yürümenin tadını çıkardı.

"5-6 metre yüksekliğinde inanılmaz derecede kar var"

Türkiye'nin her yerinden doğaseverlerle Muş'a geldiklerini ifade eden kafile sorumlusu dağcı ve fotoğraf sanatçısı Faruk Gülsen, "Her yıl mayıs ve kasım aylarında gelmekteyiz. Muş'un ekosistemi, doğal yapısı, coğrafik yapısı, kültürel folklorik yapısı, yemek kültürü ve yaşamsal hayatını görmek için geliyoruz ve fotoğraflıyoruz. Bu çektiğimiz fotoğrafları da dünyaya paylaşıyoruz. Gelen arkadaşlar bu yöreyi çok merak ettikleri için yıllarca kapalı olduğundan dolayı gelememişlerdir. 2 bin 150 rakımlı Turnalar Gölü mevkisindeyiz. Şu anda 5-6 metre yüksekliğinde inanılmaz derecede kar var. Arkadaşlar şaşırdılar. Diğer taraf zaten kardan dolayı kapalı. Orada daha fazla kar var. Bunları görüntüledik, fotoğrafladık" dedi.

"Bu kadar karı televizyonlarda görüyorduk, şimdi canlı gördük"

İstanbul'dan Muş'a ikinci kez geldiğini kaydeden fotoğraf sever Özlem Altan da, "Sonbaharda da geldim. O zaman da ayrı bir güzelliği vardı. Bu mevsimde de apayrı bir güzelliği var. Bence insanlar nefes almak değil de yaşamak istiyorsa mutlaka Muş'a uğramalı ve bu coğrafyayı yaşamalı, hissetmeli. Görsel olarak çok karın arasında yürüyüş yaptık. Bu kadar karı televizyonlarda görüyorduk şimdi canlı gördük" ifadelerini kullandı.

"Hayatımda ilk kez mayıs ayında böyle kar kütlesi gördüm"

Antalya'dan gelen doğa tutkunu Deniz İlhan ise soğuk havaya rağmen çok mutlu olduklarını belirterek, "Bu ikinci gelişim. Daha önce sonbaharda gelmiştim. Baharı da ayrı bir güzel. Dağlardaki karların içinden yürümek çok güzel. Yıllar önce çocukluğumda yapmıştım. Yıllar sonra ilk kez karların arasından yürüyüş yapıyorum. Pekmezle karı karıştırıp yedik. Bu büyük bir mutluluk. Metrelerce karın içerisinden geçtik. Burası çok özel bir yer. Herkesin gelip yaşamasını isterim. Hayatımda ilk kez mayıs ayında böyle kar kütlesi gördüm. Herkes bunu tatsın" diye konuştu.