9 İLE YENİ VALİ ATANDI, 10 İLİN DE VALİSİ YER DEĞİŞTİRDİ - Son Dakika
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9 İLE YENİ VALİ ATANDI, 10 İLİN DE VALİSİ YER DEĞİŞTİRDİ

12.05.2022 01:19
9 İLE YENİ VALİ ATANDI, 10 İLİN DE VALİSİ YER DEĞİŞTİRDİ

RESMİ Gazete'de yayımlanan Atama Kararıyla, 10 ilin valisi yer değiştirdi, 9 ilin valisi Vali-Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirilirken, 9 ile yeni vali atandı.

RESMİ Gazete'de yayımlanan Atama Kararıyla, 10 ilin valisi yer değiştirdi, 9 ilin valisi Vali- Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirilirken, 9 ile yeni vali atandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Bartın Valisi Sinan Güner, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık ve Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu Vali-Mülkiye Başmüfettişi olarak atandı. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMAİçişleri Bakanlığından, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı Valiller Atama Kararnamesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanmıştır. Yayımlanan kararname ile; 10 ilin valisi yer değiştirdi, 9 ilin valisi Vali-Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirilirken, 9 ile yeni vali atandı" denildi.Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Yeni kararname ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güren Yiğitbaşı Afyon Karahisar'a, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık Edirne'ye, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Vekili Erkan Kılıç Bolu'ya, Teftiş Kurulu Başkanı Turan Ergün Uşak'a, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Nurtaç Arslan Bartın'a, Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara Kırşehir'e, Mülkiye Başmüfettişi Birol Ekici Kırklareli'ye, Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç Niğde'ye, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu Tokat'a vali oldu."

Kararname ile vekaleten görev yapan İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Volkan Barış Göçmez asaleten atandı.  Teftiş Kurulu Başkanlığı görevine Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İller İdaresi Genel Müdürlüğü görevine ise Mülkiye Müfettişi Selçuk Aslan  getirildi.

(BİLGİLENDİRME)

Haber:  Ferhat EKİNCİ/ANKARA,


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Münir Karaloğlu, cumhurbaşkanı, Gazete, Atama, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 9 İLE YENİ VALİ ATANDI, 10 İLİN DE VALİSİ YER DEĞİŞTİRDİ - Son Dakika


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