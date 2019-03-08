Son Dakika Haberleri: 9. Inas Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası

9. Inas Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası

1 saat önce

Zihinsel engelli sporcuların mücadele ettiği 9. INAS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda ilk gün yarışları başladı.

9. Inas Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası, System.String[]
Zihinsel engelli sporcuların mücadele ettiği 9. INAS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda ilk gün yarışları başladı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun (TOSSFED) ev sahipliğinde Ataköy'deki Türkiye Atletizm Federasyonu Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya Türkiye'nin yanı sıra Fransa, İspanya, İtalya, Ukrayna, Rusya, Belçika, Portekiz ve Faroe Adaları'ndan sporcular katılıyor.

Organizasyonda 17'si Türk olmak üzere 90 sporcu mücadele ediyor.

Şampiyonada ilk kez uygulanan sistemle otizmli, mental ve down sendromlu çocuklar, ayrı gruplarda yarışacak.

Organizasyonun ilk gününde erkeklerde ve kadınlarda 60 metre engelli, uzun atlama, yüksek atlama ile 3 adım atlama, gülle atma, 400 ile 1500 metre yarışları yapılacak.

Yarışları INAS Dünya Başkanı Marc Truffaut, INAS Avrupa Başkanı Fausto Pereira, TOSSFED Başkanı Birol Aydın ile TOSSFED Başkan Vekili Sadettin Akçi de izliyor.

Şampiyona, 10 Mart Pazar günü sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:19 Kaynak: AA

Ataköy, Avrupa, Spor
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