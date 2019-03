9. Inas Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası

Zihinsel engelli sporcuların mücadele ettiği 9. INAS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na ikinci gün yarışlarıyla devam edildi.



Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun (TOSSFED) ev sahipliğinde Ataköy'deki Türkiye Atletizm Federasyonu Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya Türkiye'nin yanı sıra Fransa, İspanya, İtalya, Ukrayna, Rusya, Belçika, Portekiz ve Faroe Adaları'ndan sporcular katılıyor.



Organizasyonda 17'si Türk olmak üzere 90 sporcu mücadele ederken, şampiyonada ilk kez uygulanan sistemle otizmli, mental ve down sendromlu sporcular, ayrı gruplarda yarışıyor.



Şampiyonanın ikinci gününde erkeklerde sırıkla atlama ve 1500 metre ile kadınlarda 3000 metre yarışmalarının yanı sıra erkekler ve kadınlarda 60 metre engelli, 400 metre, gülle atma, uzun atlama, 4x200 bayrak yarışı, 3000 metre yürüme yarışları yapıldı.



Madalyalar



Türkiye, mental sporcularda 2 altın, birer gümüş ve bronz madalya alırken, down sendromlular kategorisinde ise 5 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu.



Erkekler down sendromlular kategorisinde 60 metre, uzun atlama ve gülle atmada Rıdvan Yalçın altın madalya alırken, aynı branşlarda Furkan Demir gümüş madalya elde etti.



Kadınlarda ise mental sporcular Esra Bayrak 60 metrede altın, Muhsine Gezer 1500 metrede gümüş, Fatma Damla Altın ise 60 metre engellide bronz madalya kazandı.



Kadınlar 4x200 metre yarışında ise Edanur Akın, Sevim Demircan, Muhsine Gezer ve Esra Bayrak'tan oluşan milli takım altın madalyanın sahibi oldu.



Kadınlar down sendromlularda ise Merve Uzun, uzun atlamada altın, 60 metrede gümüş, Münevvere Yılmaz ise gülle atmada altın, 60 metre ile uzun atlamada bronz madalya aldı.

