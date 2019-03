9. Inas Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası

Zihinsel engelli sporcuların mücadele ettiği 9. INAS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye, mental sporcular sıralamasında takım halinde 5. oldu.

Zihinsel engelli sporcuların mücadele ettiği 9. INAS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye, mental sporcular sıralamasında takım halinde 5. oldu.



Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun (TOSSFED) ev sahipliğinde Ataköy'deki Türkiye Atletizm Federasyonu Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada Türkiye'nin yanı sıra Fransa, İspanya, İtalya, Ukrayna, Rusya, Belçika, Portekiz ve Faroe Adaları'ndan sporcular mücadele etti.



Organizasyonda 17'si Türk olmak üzere 90 sporcu mücadele ederken, şampiyonada ilk kez uygulanan sistemle otizmli, mental ve down sendromlu sporcular, ayrı gruplarda yarıştı.



Takım sıralamasında sadece mental sporcuların mücadele ettiği yarışlar göz önüne alınırken, Türkiye'ye bütün madalyalarını kadın sporcular getirdi. Türkiye, 2 altın, 5 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 8 madalyayla 5. sırada yer aldı.



Takım sıralamasında Ukrayna birinci, Rusya ikinci, Portekiz ise üçüncü oldu.



Son gün 6 madalya



Türk sporcular organizasyonun son gününde 6 madalya elde etti.



Kadınlarda mental sporculardan Muhsine Gezer 800 metrede, uzun atlamada ise Fatma Damla Altın gümüş madalya kazandı. Kadınlar 4x400 metrede ise Edanur Akın, Yasemin Keskinsoy, Sevim Demircan ve Muhsine Gezer'den oluşan Türkiye, gümüş madalya aldı.



Erkekler down sendromlular kategorisinde ise 200 metrede Furkan Demir altın, Rıdvan Yalçın ise gümüş madalya elde etti. Kadınlar 200 metrede ise Münevver Yılmaz, gümüş madalyanın sahibi oldu.



Down sendromlu sporcular ise üç gün süren şampiyonada erkeklerde 6'şar altın ve gümüş, kadınlarda ise 3 altın, 3 gümüş, 3 bronz madalya olmak üzere toplamda 21 madalya elde etti.



Şampiyona düzenlenen madalya ve kapanış töreniyle sona erdi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

