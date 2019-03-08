Son Dakika Haberleri: 9. Inas Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası Başladı

9. Inas Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası Başladı

1 saat önce

9. INAS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası Ataköy Atletizm Salonu'nda yapılan yarışlarla başladı.

9. Inas Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası Başladı, System.String[]
9. INAS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası Ataköy Atletizm Salonu'nda yapılan yarışlarla başladı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun (TOSSFED) ev sahipliğinde düzenlenen 9. INAS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası başladı. TAF Ataköy Atletizm Salonu'nda yapılan şampiyonada Türkiye, Fransa, İspanya, İtalya, Ukrayna, Rusya, Belçika, Portekiz ve Faroe Adaları'ndan 90 sporcu yer alıyor. Milliler 8 kadın, 9 erkek olmak üzere 17 sporcuyla Türkiye'yi temsil ediyor.

INAS Dünya Başkanı Marc Truffaut, INAS Avrupa Başkanı Fausto Pereira, TOSSFED Başkanı Birol Aydın ile TOSSFED Başkan Vekili Sadettin Akçi'nin de takip ettiği şampiyonanın ilk gününde erkeklerde ve kadınlarda 60 metre engelli, uzun atlama, yüksek atlama ile 3 adım atlama, gülle atma, 400 ile 1500 metre yarışları yapılıyor.

Şampiyonada ilk kez otizmli, mental ve down sendromlu çocuklar, ayrı gruplarda mücadele edecek.

Avrupa Atletizm Şampiyonası 10 Mart Pazar gününe kadar sürecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:09 Kaynak: İHA

Ataköy, Atletizm, Avrupa, Spor
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