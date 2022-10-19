Düzensiz göç ile mücadele çerçevesinde yapılan uygulamalarda, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü çevik kuvvet ve devriye ekipleri tarafından Silahtarağa Mahallesi Musevi Mezarlığı mevkiinde bir grup kaçak göçmen tespit edildi.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Hisarcık, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 9 kaçak göçmen kovalamaca sonrası yakalandı - Son Dakika

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