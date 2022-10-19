9 kaçak göçmen kovalamaca sonrası yakalandı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Silahtarağa kırsalında polisi görünce kaçan 9 kaçak göçmen kovalamaca sonrası yakalandı.
Düzensiz göç ile mücadele çerçevesinde yapılan uygulamalarda, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü çevik kuvvet ve devriye ekipleri tarafından Silahtarağa Mahallesi Musevi Mezarlığı mevkiinde bir grup kaçak göçmen tespit edildi.
Ekipleri görünce kaçan grup, 15 dakika süren yaya olarak kovalamaca sonrası yakalandı. Gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıslar, Şehit Emrah Gümrah Polis karakoluna götürüldü.
Şahısların sınır dışı edilmesi için işlemlerin başlatıldığı bildirildi.
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