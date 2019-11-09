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9 Kasım Cumartesi DHA Spor Gündemi

6 saat önce

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Efe Güven: Zorlukların üstesinden geldiğiniz zaman iyi bir antrenör oluyorsunuz"Geçen sezon mevcut durum içinde kurulabilecek en iyi kadroyu kurduk""Bahanelere, mazeretlere sığınmak yerine koçluk kaliteni ortaya çıkarmak daha önemli""Galatasaray...

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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Efe Güven: Zorlukların üstesinden geldiğiniz zaman iyi bir antrenör oluyorsunuz

"Geçen sezon mevcut durum içinde kurulabilecek en iyi kadroyu kurduk"

"Bahanelere, mazeretlere sığınmak yerine koçluk kaliteni ortaya çıkarmak daha önemli"

"Galatasaray beni istemeyene kadar buradayım"

" Avrupa'da kulüp çalıştırmak isterim"

"Şansım Galatasaray, şanssızlığım Ekrem Memnun'dan sonra gelen ilk Türk antrenör olmam"

"Milli takım her Türk antrenörün hayalinde vardır"

"En büyük hayalim erkek takımı çalıştırmak ve Avrupa arenasına çıkmak"

"Borç kalmadı"

Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar: 81 ilden katılımcılarla Atatürk'e yakışır bir 10 Kasım Koşusu olacak

SÜPER LİG

15.00 Gençlerbirliği - İstikbal Mobilya Kayserispor

17.30 Çaykur Rizespor - Antalyaspor

17.30 Demir Grup Sivasspor - İttifak Holding Konyaspor

20.00 Gaziantep FK - Galatasaray

BEŞİKTAŞ

19.00 Siyah-beyazlılar, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamlayıp kampa girecek. (Basına kapalı)

TFF 1'İNCİ LİG

14.00 BŞB Erzurumspor - Akhisarspor

16.30 İstanbulspor - Ekol Göz Menemenspor

16.30 Giresunspor - Osmanlıspor FK

19.00 Altay - Fatih Karagümrük

TFF 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİG

İki ligde de 12'nci hafta oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

TÜRKİYE - İZLANDA MAÇINA DOĞRU

A Milli Takımımızın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 14 Kasım Perşembe günü İstanbul'da karşılaşacağı İzlanda Milli Takımı, Antalya'ya gelerek kampa girecek.

BASKETBOL

ING Basketbol Süper Ligi

13.00 Bahçeşehir Koleji - Pınar Karşıyaka

15.15 Frutti Extra Bursaspor - Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol

17.30 Galatasaray Doğa Sigorta - Darüşşafaka Tekfen

20.00 Sigortam.net İTÜ Basket - Teksüt Bandırma

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

13.00 Samsun Canik Belediyespor - Gelecek Koleji Çukurova Basketbol

13.30 Çankaya Üniversitesi - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol

14.00 İzmit Belediyespor - OGM Ormanspor

15.15 Galatasaray - Birevim Elazığ İl Özel İdare

16.00 Bellona Kayseri Basketbol - Hatay Büyükşehir Belediyespor

17.30 Fenerbahçe Öznur Kablo - BOTAŞ

VOLEYBOL

Vestel Venus Sultanlar Ligi

14.00 Beşiktaş - Türk Hava Yolları

15.00 Karayolları - Atlasglobal Yeşilyurt

18.00 Fenerbahçe Opet - Beylikdüzü Voleybol İhtisas

19.30 Eczacıbaşı VitrA - Aydın Büyükşehir Belediyespor

GOLF

Antalya'da düzenlenen Turkish Airlines Open 2019 Uluslararası Golf Turnuvası devam edecek.

MOTOKROS

Afyonkarahisar'da, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Yarışı kapsamında bugün ve yarın, Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4'üncü ayak yarışları yapılacak.

AVRUPA LİGLERİ

15.00 Deportivo Alavés - Real Valladolid (Enes Ünal)

17.30 Schalke 04 - Fortuna Düsseldorf ( Ozan Kabak, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Kenan Karaman)

18.00 Southampton - Everton (Cenk Tosun)

18.00 Valencia - Granada (İsmail Köybaşı)

19.30 Brest - Paris SG (Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi)

20.30 Leicester City - Arsenal (Çağlar Söyüncü)

20.30 Eibar - Real Madrid (Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi)

22.00 Lille - Metz ( Mehmet Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı)

23.00 Barcelona - Celta Vigo (Okay Yokuşlu)


Galatasaray, basketbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 09:30 Kaynak: DHA
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