Son Dakika Haberleri: "9. Kastamonu Ahşap Fuarı"
Son Dakika Güncel Haber

"9. Kastamonu Ahşap Fuarı"

31 dakika önce

Kastamonu'da zengin orman varlığı ve ahşap sanatının tanıtılması amacıyla bu yıl 9'uncusu düzenlenen Ahşap Fuarı'nın açılışı yapıldı.

Kastamonu'da zengin orman varlığı ve ahşap sanatının tanıtılması amacıyla bu yıl 9'uncusu düzenlenen Ahşap Fuarı'nın açılışı yapıldı.

Kastamonu Valiliği, Kastamonu Belediyesi, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO), Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ile Kastamonu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince düzenlenen fuarda birçok firma stant açarak ürünlerini sergiledi.

Kuzeykent Kapalı Pazar Alanı'nda 6 Ekim'e kadar devam edecek fuarın açılışında konuşan Vali Yaşar Karadeniz, Kastamonu ile ahşap kelimesinin birbirini tamamladığını söyledi.

Son zamanlarda ahşap üreten firmaların tasarım çalışmalarında da önemli gelişmeler katettiğini dile getiren Karadeniz, "Firmalarımızın kendilerini geliştirmeye yönelik çok güzel gayretleri var. Teknolojiyi de işin içine katarak çok farklı ürünler üretmeye başladılar. Bu konuda yapılan çabaların, gayretlerin boşa gitmemesi bu ürünlerin değerlendirilmesi gerekiyor, bu da ancak tanıtımla olur." diye konuştu.

"Ahşap sektörünün buluştuğu fuar olmalı"

Ahşap Fuarı'na herkesin sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Karadeniz, şöyle devam etti:

"Çıtayı hep yukarıya çıkarmamız gerekiyor. Bu da daha geniş katılımla olabilecek bir konuydu. Daha üst kuruluşlarla çalışmak bu hedefi gerçekleştirmek açısından önem teşkil ediyordu. Onuncu fuar on numara fuar olarak Kastamonu tarihine geçecek. Şunu hiçbir zaman için unutmayalım, bu fuar Kastamonu ile sınırlı kalmamalı. Buraya Kastamonu dışından sektör temsilcilerinin stant açmasından hiçbirimiz rahatsız olmamalı bilakis memnun olmalıyız. Bu fuar Türkiye'de ahşap sektörünün buluştuğu bir fuar olmalıdır."

"Ahşap denilince Kastamonu akıllara geliyor"

Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Genel Başkanı Ali Rıza Ercan ise Ahşap Fuarı'na katkı sağlamak amacıyla kente geldiğini belirtti.

Ahşabın hayatın her evresinde olduğunu anlatan Ercan, şunları kaydetti:

"Doğumdan ölüme kadar ahşapla yaşıyoruz. Ahşabın sıcaklığı, kucaklayıcı tavrı farklıdır. İnsan ahşabı gördüğünde rahatlama, huzur hisseder. Kastamonu denilince ahşap, ahşap denilince Kastamonu akla geliyor. Kastamonu'da özellikle Tosya'da kapı imalatında son derece gelişmiş bir teknoloji var. Bu fuarın ülke genelinde Kastamonu'ya katkısı büyük olacak. Kastamonu'da nelerin yapıldığını, nasıl yapıldığını insanlar görerek öğrenmiş olacak. Ahşabı, ağacı sevin çünkü ağaç hayattır, candır."

Protokol üyeleri, açılış kurdelesini kestikten sonra stantları gezdi.

Ahşap Fuarı, Karadeniz, Kastamonu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 08:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sinem'i sokak ortasında bıçaklayan eşi, 10 gün önce tahliye olmuş
TSK ve MİT'ten Irak'ın kuzeyinde ortak operasyon Canlı yayındaki yasak aşk itirafı ağızları açık bıraktı: Karısının kardeşi yenge diyordu Bilecik Valisine "Yaya Geçidi Nöbeti" etkinliğinde az kalsın araba çarpıyordu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 20:50:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "9. Kastamonu Ahşap Fuarı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]