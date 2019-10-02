"9. Kastamonu Ahşap Fuarı"

Kastamonu'da zengin orman varlığı ve ahşap sanatının tanıtılması amacıyla bu yıl 9'uncusu düzenlenen Ahşap Fuarı'nın açılışı yapıldı.

Kastamonu Valiliği, Kastamonu Belediyesi, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO), Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ile Kastamonu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince düzenlenen fuarda birçok firma stant açarak ürünlerini sergiledi.

Kuzeykent Kapalı Pazar Alanı'nda 6 Ekim'e kadar devam edecek fuarın açılışında konuşan Vali Yaşar Karadeniz, Kastamonu ile ahşap kelimesinin birbirini tamamladığını söyledi.

Son zamanlarda ahşap üreten firmaların tasarım çalışmalarında da önemli gelişmeler katettiğini dile getiren Karadeniz, "Firmalarımızın kendilerini geliştirmeye yönelik çok güzel gayretleri var. Teknolojiyi de işin içine katarak çok farklı ürünler üretmeye başladılar. Bu konuda yapılan çabaların, gayretlerin boşa gitmemesi bu ürünlerin değerlendirilmesi gerekiyor, bu da ancak tanıtımla olur." diye konuştu.

"Ahşap sektörünün buluştuğu fuar olmalı"

Ahşap Fuarı'na herkesin sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Karadeniz, şöyle devam etti:

"Çıtayı hep yukarıya çıkarmamız gerekiyor. Bu da daha geniş katılımla olabilecek bir konuydu. Daha üst kuruluşlarla çalışmak bu hedefi gerçekleştirmek açısından önem teşkil ediyordu. Onuncu fuar on numara fuar olarak Kastamonu tarihine geçecek. Şunu hiçbir zaman için unutmayalım, bu fuar Kastamonu ile sınırlı kalmamalı. Buraya Kastamonu dışından sektör temsilcilerinin stant açmasından hiçbirimiz rahatsız olmamalı bilakis memnun olmalıyız. Bu fuar Türkiye'de ahşap sektörünün buluştuğu bir fuar olmalıdır."

"Ahşap denilince Kastamonu akıllara geliyor"

Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Genel Başkanı Ali Rıza Ercan ise Ahşap Fuarı'na katkı sağlamak amacıyla kente geldiğini belirtti.

Ahşabın hayatın her evresinde olduğunu anlatan Ercan, şunları kaydetti:

"Doğumdan ölüme kadar ahşapla yaşıyoruz. Ahşabın sıcaklığı, kucaklayıcı tavrı farklıdır. İnsan ahşabı gördüğünde rahatlama, huzur hisseder. Kastamonu denilince ahşap, ahşap denilince Kastamonu akla geliyor. Kastamonu'da özellikle Tosya'da kapı imalatında son derece gelişmiş bir teknoloji var. Bu fuarın ülke genelinde Kastamonu'ya katkısı büyük olacak. Kastamonu'da nelerin yapıldığını, nasıl yapıldığını insanlar görerek öğrenmiş olacak. Ahşabı, ağacı sevin çünkü ağaç hayattır, candır."

Protokol üyeleri, açılış kurdelesini kestikten sonra stantları gezdi.