Son Dakika Haberleri: 9 Katlı Binada Duman Paniği

9 Katlı Binada Duman Paniği

24 dakika önce

Kadıköy'de 10 katlı bir binanın elektrik panosundan yükselen ve kısa sürede binaya yayılan duman büyük paniğe neden oldu.

9 Katlı Binada Duman Paniği, System.String[]
Kadıköy'de 10 katlı bir binanın elektrik panosundan yükselen ve kısa sürede binaya yayılan duman büyük paniğe neden oldu. Bazı vatandaşlar panik içinde kendilerini dışarı atarken, binadan çıkamayan vatandaşların sağlık durumları kontrol amacıyla itfaiye merdiveni yardımıyla bina sakinleriyle iletişime geçildi.

Kadıköy'deki 19 Mayıs Mahallesi Mehbare Sokak'ta bulunan 10 katlı binanın elektrik panosunun patlaması ortaya çıktığı değerlendirilen duman büyük paniğe neden oldu. Binada oturanlardan bazıları kendilerini dumanla dolan koridorlardan güçlükle dışarı atarken, bazıları dairelerinden dışarı çıkamadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan duman tahliyesi yaparken, bir yandan da dairelerde oturanlarla merdiven yardımıyla balkon ve pencerelerinden tek tek iletişime geçti. Binada oturan ve itfaiye merdiveniyle tahliye edilemeyen yaşlı bir kadının yanına itfaiye merdiveni vasıtasıyla sağlık ekipleri çıkarıldı. Yaşlı kadın maske giydirilerek binanın içerisinden dışarı çıkarıldı.

Dumandan etkilenen vatandaşlar için olay yerinde 112 acil servis ekipleri hazır bulundu. Dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Dumandan etkilenenler arasında durumu ciddi olan herhangi bir vatandaşın olmadığı kaydedildi.

Binada yaşayan ve çevrede oturan vatandaşlar da olay nedeniyle büyük panik yaşadı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 08:11 Kaynak: İHA
19 Mayıs, İtfaiye, Kadıköy, 3. Sayfa
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