9 katlı boş binada çökmeden önce yapılan çalışmaların görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika

BURSA'nın Mudanya ilçesinde, özel bir şirket tarafından kontrollü olarak yıkımına başlanan 9 katlı bina, meydana gelen toprak kayması sonucu çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binanın çökmeden önce yıkım yapılırken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Mudanya'daki Şükrüçavuş Mahallesi, Sup Deposu Caddesi'nde bulunan 9 katlı binada, özel bir şirket tarafından gerçekleştirilen kontrollü yıkım çalışmaları, dün saat 17.00 sıralarında durduruldu. Saat 18.00 sıralarında bina bir anda gürültüyle çöktü. Olayın ardından enkaz altında kalanların olma ihtimaline karşın, AFAD, Mudanya Arama Kurtarma, Nilüfer Arama Kurtarma, ANDA ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarla göçükte, yaralı ya da can kaybı olmadığı tespit edildi. Toprak kayması sonucu yıkıldığı belirlenen binanın yakınındaki bir bina da tahliye edildi.

Öte yandan 26 Temmuz'da kolonları çatlayan binadaki 21 dairede yaşayan 70 kişi tahliye edilmiş, bina o dönemde dronla havadan görüntülenmişti.YIKIM ÇALIŞMALARI YAPILIRKEN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Bina çökmeden önce yapılan yıkım çalışmalarına ve yıkımdan sonrasına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülere, bir iş makinesinin binanın üst katlarını yıktığı, bir görevlinin binaya su tuttuğu ve bina yıkıldıktan sonra bir kişinin enkazın önünde özçekim yaptığı anlar yer aldı.