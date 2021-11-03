9. Kayseri Altın Çınar Film Festivali başladı - Son Dakika

Festival etkinlikleri kapsamında akademisyen ve yönetmen Dr. Öğr. Üyesi Hakan Aytekin , Erciyes Kültür Merkezi'nde genç sinemaseverlerle bir araya geldi.

Film gösterimlerinin yanı sıra 6 Kasım 'da sona erecek festivalde usta isimlerle söyleşi, panel ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

Festival boyunca Erciyes Kültür Merkezi'nde Ulusal Kısa Film ve Ulusal Belgesel Film yarışmalarında finale kalan ve gösterim seçkisine giren 36 film izleyiciyle buluşuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Anadolu Sinemacılar Derneği ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) iş birliğinde düzenlenen 9. Kayseri Altın Çınar Film Festivali başladı.

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