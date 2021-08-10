Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle düzenlenecek 9. Kayseri Altın Çınar Film Festivali'ne başvurular başladı.
Anadolu Sinemacılar Derneği ve Yücel Çakmaklı Film Atölyesi tarafından düzenlenen festival, 13-16 Ekim'de gerçekleştirilecek.
Festival, Ulusal Kısa Film ve Ulusal Belgesel Film yarışmalarıyla, genç sinemacıları desteklemeyi, sinema sanatı ve sanatçılarına destek olmayı amaçlıyor.
Kayseri Altın Çınar Film Festivali'nde birincilere 5 bin lira ödül verilecek.
Başvurular, 8 Eylül'e kadar "www.kayserifilmfestivali.org" adresinden yapılabilecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › Kültür Sanat › 9. Kayseri Altın Çınar Film Festivali'ne başvurular başladı - Son Dakika