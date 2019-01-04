9 Kişi, 542 Bin TL Dolandırıldı
1 saat önce
BARTIN'ın Ulus ilçesinde, S.G.'nin yaklaşık 542 bin TL değerinde büyükbaş ve küçükbaş satın aldığı 9 kişi, paralarını alamayınca dolandırıldıkları iddiasıyla jandarmaya şikayette bulundu.
BARTIN'ın Ulus
ilçesinde, S.G.'nin yaklaşık 542 bin TL değerinde büyükbaş ve küçükbaş satın aldığı 9 kişi, paralarını alamayınca dolandırıldıkları iddiasıyla jandarmaya şikayette bulundu. Kumluca
Beldesi'nde yaşayan M.Y., T.G., S.G., O.Ç., N.Y., N.E., R.A., N.A., ve H.Ç., farklı zamanlarda S.G.'ye yaklaşık 542 bin TL değerinde büyükbaş ve küçükbaşları vadeli olarak sattı. Ödeme tarihinde S.G.'ye ulaşamayan 9 kişi, dolandırıldıkları iddiası ile jandarmaya giderek suç duyurusunda bulundu. Jandarma
ise S.G'yi bulmak için arama çalışması başlattı. - Bartın
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:42 Kaynak: DHA
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