Son Dakika Haberleri: 9 Kişi, 542 Bin TL Dolandırıldı

9 Kişi, 542 Bin TL Dolandırıldı

1 saat önce

BARTIN'ın Ulus ilçesinde, S.G.'nin yaklaşık 542 bin TL değerinde büyükbaş ve küçükbaş satın aldığı 9 kişi, paralarını alamayınca dolandırıldıkları iddiasıyla jandarmaya şikayette bulundu.

9 Kişi, 542 Bin TL Dolandırıldı, System.String[]
BARTIN'ın Ulus ilçesinde, S.G.'nin yaklaşık 542 bin TL değerinde büyükbaş ve küçükbaş satın aldığı 9 kişi, paralarını alamayınca dolandırıldıkları iddiasıyla jandarmaya şikayette bulundu.

Kumluca Beldesi'nde yaşayan M.Y., T.G., S.G., O.Ç., N.Y., N.E., R.A., N.A., ve H.Ç., farklı zamanlarda S.G.'ye yaklaşık 542 bin TL değerinde büyükbaş ve küçükbaşları vadeli olarak sattı. Ödeme tarihinde S.G.'ye ulaşamayan 9 kişi, dolandırıldıkları iddiası ile jandarmaya giderek suç duyurusunda bulundu. 

Jandarma ise S.G'yi bulmak için arama çalışması başlattı. - Bartın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:42 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cep Telefonuna Gelen Linke Tıkladı, Bankadaki 30 Bin Liradan Oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: Önemli Zirve İstanbul'da Toplanacak

Trump: Demokratlar Kazanırsa Piyasalar Karışır Elazığ'da 80 Kilogram Ağırlığında Turna Balığı Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 18:42:43. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 9 Kişi, 542 Bin TL Dolandırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]