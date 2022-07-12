9 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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9 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

12.07.2022 20:31

Çorum'da doğadan topladıkları mantarı yedikten sonra rahatsızlanan 9 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Çorum'da doğadan topladıkları mantarı yedikten sonra rahatsızlanan 9 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde aynı aileden H.G, E.G. ve Z.D, Sungurlu ilçesinde V.Ç, N.K. ve M.K, Alaca ilçesinde S.K, Boğazkale ilçesinde Z.Ç. ile Bayat ilçesinde H.K. doğadan topladıkları mantarı yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

Karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleriyle Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan bu kişilerin yoğun bakım servisinde tedavileri devam ediyor.

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Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Sungurlu, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 9 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: 9 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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