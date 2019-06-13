- 9 kişi ölümden bu cihaz sayesinde kurtuldu

- 9 kişi ölümden bu cihaz sayesinde kurtulduKKKA Hastaları Kayseri Şehir Hastanesi'ndeki Plazma Ferez Uygulamasıyla Sağlığına KavuştuKene Isırmaları Kabus Olmaktan ÇıkıyorSerdal, "Bu zamana kadar 9 hastamız sağlığına kavuştu"Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği Uzman Doktor Zeynep Türe Yüce, "Hastalarımızı şifa ile taburcu ettik"KKKA Tedavisi Gören Hamdi Güçlüer, "Bu cihaz olmasaydı ölecektim, bu cihaz sayesinde kurtuldum"KAYSERİ - Bir çok insanın hayatını kaybetmesine neden olan Kene ısırması ile oluşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Kayseri Şehir Hastanesi'nde kullanılmaya başlanan cihazlar sayesinde insanların korkulu rüyası olmaktan çıkarıldı. Kayseri Şehir Hastanesi'nde kullanılan Trombosit Transfüzyonu Aferez cihazı ile kenenin ısırdığı 9 hasta sağlığına kavuştu.Kayseri Şehir Hastanesi'nde uygulamaya konulan 4 adet Trombosit Transfüzyonu Aferez cihazı ile kene tarafından ısırılan kişinin kanı alınarak plazma kısmı ayrılıyor. Son teknolojik cihaz ile hastanın kanı sağlıklı donörün plazması ile birleştiriliyor ve hastaya geri veriliyor. 4 ile 7 seans arasında tekrarlanan işlemle KKKA şikayeti ile gelen hastalar sağlıklarına kavuşarak hastaneden ayrılıyor.Trombosit Transfüzyonu Aferez cihazı ve uygulama ile ilgili olarak bilgi veren Kayseri Şehir Hastanesi Hematoloji Bölümü Uz. Dr. Serdal Korkmaz, "KKKA esasında kenelerle bulaşan viral bil hastalık. Her viral hastalıkta olduğu gibi biz de destek tedavisi uyguluyoruz. Destek tedavisinin şekli ve şemali değişti" dedi.Uz. Dr. Korkmaz, "Trombosit Transfüzyonu Aferez cihazı ile biz enfekte kişinin kanını cihaza alıp, plazma kısmını ayırıp, sonra sağlıklı donörün plazmasıyla birleştirerek yeniden hastaya geri veriyoruz. Bu şekilde uygulanan bir tedavi yöntemi. Bu yöntem ile 4 ve 7 seans arasında hastada tam yanıt veya tam şifa elde edebildiğimiz bir tedavi yöntemi" diyerek şunları söyledi:" Bu zamana kadar 9 hastamız oldu. Bizim sporlama sistemimiz var. Bu laboratuvarı orta ve ağır olan hastalara yapıyoruz. Her KKKA hastasına tabiki uygulanmıyor. Bunu enfeksiyon hastalıkları uzmanı ile birlikte karar veriyoruz ve işleme başlıyoruz. Kliniği ağır ve gerekli müdahale zamanında yapılmazsa ölebilecek olan hastalar için uygun bir işlem diyebilirim.AFR ünitemizde toplam 4 cihaz var. Bunlar son model ve teknolojik aletler. Hem hastalar açısından hem uygulayıcı operatörler açısından güvenli. Hiçbir sıkıntı ile karşılaşmadan çok rahat işlemlerimizi yapabildiğimiz bir tedavi yöntemi."Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği Uzman Doktor Zeynep Türe Yüce, "KKKA hastalığı yaz aylarının gelmesi ile birlikte özellikle Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgelerinde sık gördüğümüz viral kanamalı ateş dediğimiz enfeksiyon hastalıklarından biri" diyerek şu bilgileri verdi:"Bu viral bir etken ve bakteri değil. Burada hastalar bize ateş, karın ağrısı, yaygın kas eklem ağrısı ve kan değerlerinin düşmesi, kanama bulguları ile gelebiliyorlar. Özelikle endemik bölge dediğimiz bu hastalığın yaygın olduğu bölgede olan, kene temas öyküsü olan veya olmayıp hayvancılıkla uğraşan, kırsal bölgede yaşayan, piknik yapan, kasap olan vatandaşlarımızda bu belirtilerle geliyorsa, laboratuvar ve klinik bulguları uyumluysa biz KKKA hastalığını kabul ediyoruz ve hastaneye kabul ediyoruz. Serdal hocamın da dediği gibi kendi evreleme skorlama sistemimizi yapıyoruz ve ağır hastalarda destek tedavisinin yanı sıra yine Serdal hocam ile birlikte karar vererek Plazma Ferez uygulamasını yapıyoruz.Onun dışında hastaların klinik durumuna göre günde bir veya iki defa kan değerlerine bakarak gerekli destek tedavilerini yapıyoruz. Bu güne kadar hastalarımızı şifa ile taburcu ettik. Plazma Ferez uygulaması sayesinde hastaların hastanede yatma süresi kısalıyor. Kan değerlerinin ve hastalık semptomlarının, şikayetlerinin normale gelme süresi daha da kısalıyor. Hastalarımız bu uygulamadan memnun kalıyor. Bu şekilde bir ekip halinde hastalarımızı takip ediyoruz.Hastalarımız acil servise başvurduktan taburcu oluncaya kadar acil servis çalışanları, hematoloji bölümü ve enfeksiyon hastalıkları servisi çalışanları tarafından özveri ile hastalarımız takip ediliyor."Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Karakaya Mahallesinde, kene tarafından ısırılan ve keneyi eliyle bacağından çıkaran Hamdi Güçlüer, "Bacağımda hafif bir kaşındı oldu ve baktım ki kene var. Keneyi aldım attım ve 5 gün sonra rahatsızlandım. Aşırı bir titreme ile hastalık başladı, bulantı baş ağrısı, eklem yerleri ağrısı ve iştahsızlık şikayetleri ile geldim. Aldığım tedaviden çok memnunum. Böyle bir cihazın Kayseri'de bulunmasından da memnunum. Benim başıma gelen başka vatandaşların da başına gelecek. Allah böyle imkanları devletimize verdi devletimiz de bizim için kullanıyor. Devletimize teşekkür ediyorum. Daha önceleri bilinçsiz bir şekilde insanlarımız ölüyordu. Belki cihaz olmasaydı ben de ölecektim. Bu cihaz sayesinde ben kurtuldum diğer vatandaşlarımız da kurtulacak emeği geçenlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.