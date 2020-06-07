9 kişide koronavirüs tespit edildi, apartman karantinaya alındı - Son Dakika

İZMİT'te, 5 katlı binada oturan 9 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine 10 daireli olan, 38 kişinin yaşadığı apartman, karantinaya alındı.

İzmit'in Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerinde bulunan 10 daireli apartmanda yaşayan 9 kişide yapılan testler sonucu koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, bulaşın önlenebilmesi için ikinci emre kadar 10 dairenin bulunduğu ve 38 kişinin yaşadığı apartmanın karantinaya alınmasına karar verdi. Binanın giriş kapısına İzmit Kaymakamlığı tarafından 'Bu bina 1593 Sayılı umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. Maddeleri gereğince izolasyona alınmıştır' yazısı asıldı. İkinci karara kadar karantinada kalacak binadakilerin ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacak. Giriş ve çıkışların kısıtlandığı apartmanın kapısında polis ve bekçiler, nöbet tutuyor.

Karantina uygulamasıyla ilgili İzmit Kaymakamlığı'nın internet sitesinden şu açıklama yapıldı:

"İzmit İlçesi Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesindeki 739 Numaralı 10 daireli apartmanda 3 farklı dairede oturan 9 kişinin Covid 19 test sonucu pozitif çıkmış ve hastanelerimizde tedavi altına alınmışlardır. Söz konusu apartmandaki 10 farklı dairede toplam 38 kişinin ikamet ettiği tespit edilmiştir. İzmit İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından farklı dairelerde bulaş olması nedeniyle vaka sayısında artma riski olduğu değerlendirilmiş ve bulaşın önlenebilmesi için hayati öneme sahip sosyal izolasyonun sağlanabilmesi amacıyla 7 Haziran tarihinden itibaren söz konusu 739 Nolu apartmanda oturan kişilerin ikinci bir karara kadar ikametlerinde kalmalarının sağlanması, apartmana başkalarının girişine izin verilmemesi ve tam karantina tedbirlerinin uygulanmasına; 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri gereğince karar verilmiştir. Karantina tedbiri uygulanan apartmanda oturan vatandaşlarımızın İzmit Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubuna ulaşabilecekleri telefon numarası kendileriyle paylaşılmış olup zorunlu ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubumuz tarafından karşılanacaktır. Yeni bir dönem olarak yaşamaya başladığımız kontrollü hayat döneminde ; belirlenen kurallara uyulması ve alınan tedbirlerin uygulanmasının önemini bir kez daha hatırlatıyor, herkese sağlık ve mutluluklar diliyorum. İnşaallah bu dönemi de hep birlikte atlatacağız"